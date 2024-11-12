Volkswagen'de sular durulmuyor... Yeni krizin kapısı çalındı: Yönetim katında istifa yankıları başladı...

Dünya'nın zor bir dönemeçten geçmesi ile birçok sektör ağır hasar aldı. Alman devi otomotiv markası Volkswagen ise kan kaybına uğramaya devam ediyor. Çin'den gelen rekabet dalgası ile güç kaybetmeye başlayan Volkswagen'den yeni haberler gelmeye devam ediyor.

VOLKSWAGEN ÇİN KARŞISINDA ZORLANIYOR

Çin'in rekabetçi duruşu karşısında mücadelesinde zorlanan Volkswagen'de, fabrika kapatma haberleri krizin ciddiyetini ortaya koyarken, bir tarafta borsa yatırımcıları diğer taraftan şirket çalışanları süreci dikkatle izlemeye devam ediyor. Üretim maliyetleri ve satışlardaki durgunluğu gerekçe gösteren üreticinin Avrupa pazarı haricinde en çok satış yaptığı Çin’de de pazar payları düşmeye başladı.

NORTHVOLT BATARYA ŞAMPİYONU OLARAK İŞARET EDİLİYORDU

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Volkswagen'in yönetim kurulunda Northvolt’u temsil eden Sven Fuhrmann’in istifası ile ilgili henüz şirket tarafından resmi bir açıklama yok. İsveçli merkezli pil üreticisi Northvolt, yakın zamana kadar Avrupa’nın “Yerli” elektrikli araç batarya şampiyonu olarak işaret ediliyordu. Şirket hisselerinin yüzde 21'lik kısmı ise Volkswagen'in elinde bulunuyor. Çinli üreticiler karşısında rekabet gücünü kaybeden Nortvolt, fon sıkıntısı yüzünden işten çıkarmalara doğru ilerlediği belirtiliyor. Volkswagen'in yıllık raporuna göre Northvolt'un müşterisi olan markalar arasında Audi ve kamyon üreticisi Scania da yer buluyor.