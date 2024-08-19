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Volvo’dan Türkiye kararı! Gümrük vergileri nedeniyle sedan modellerin satışına son verilecek

MynetX MynetX
19.08.2024 11:40
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Volvo, Türkiye'de uygulanan son gümrük vergileri nedeniyle Türkiye’deki sedan modellerinin satışına son verdi. İsveçli otomotiv markası Volvo'nun Türkiye'deki operasyonlarının başına Çekya genel müdürü Alican Emiroğlu'nu getirdi. Emeiroğlu, yıl sonu hedeflerini açıklarken aynı zamanda bazı araçların artık Türkiye'de satılmayacağını da duyurdu.

Volvo’dan Türkiye kararı! Gümrük vergileri nedeniyle sedan modellerin satışına son verilecek

İsveçli otomotiv markası Volvo'nun Türkiye operasyonlarını yönetmek için Alican Emiroğlu müdür oldu. Emiroğlu, 2024 yılına yönelik plan ve stratejileri ile ilgili hedeflerini açıkladı.

Emiroğlu, yıl sonuna kadar 850 bin araç satmayı hedeflediklerini belirtti ve yılın son 5 ayında satışların yavaşlayacağını düşündüklerini ifade etti. Emiroğlu, 2024 hedeflerini 2023'ün üstünde tuttuklarını da ifade etti. Daralan otomotiv pazarında büyümeyi hedeflediklerini aktaran Emiroğlu, "Binek otomobil pazarında geçen yılki yüzde 1.2 pazar payını artırarak, 2024'ün ilk 7 ayında ulaştığımız yüzde 1.42 ile rekor bir pazar payına ulaştık" ifadelerini kullandı.

GÜMRÜK VERGİSİ O MODELE ENGEL OLDU

Markanın kompakt SUV modeli XC40'ta artık benzinli motor seçeneğinin sunulmadığını ve otomobilin EX40 ismi ile sadece elektrikli olarak yola devam ettiğini anlatan Emiroğlu, "Sedan modellerimiz ise Çin'de üretildiği için, yeni yıldan itibaren artık bu modelleri getirmeyeceğiz. Bu kararı almamız da son gümrük vergilerinin etkisi oldu. Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye'de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz" dedi.

HAZİRAN AYINDA KARAR VERİLMİŞTİ

Haziran ayında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin değişiklik yapılmıştı. Buna göre, "Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı" şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmişti.

NIKE DA İNTERNET ALIŞVERİŞİNİ KAPATTI

Nike, yurt dışından gelen ürünlere getirilen vergi nedeniyle online alışverişlerini Türkiye'ye kapattı.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeler doğrultusunda yurt dışından kargo ile gümrüksüz alışveriş sınırı 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürüldü. Bu da 30 Euro'nun üstündeki alışverişlerde gümrüğe takılacağının anlamına geliyor.

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