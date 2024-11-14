'Yaparsanız menfaatinize' Araç piyasasındaki durgunlukta 'pozitif' ayrıntı 'İyi zamanların sonuna geliyoruz'

Sıfır araçta tedarik sorunu ortadan kalkınca ikinci el satışlarında yüzde 15'e varan düşüşler yaşanıyor. Kasım ayıyla birlikte yeni yıl kampanyaları da başladı bir taraftan. Peki, sıfır araç almak için Kasım mı yoksa Aralık ayı mı daha avantajlı? Araç almak için ne zaman mantıklı? Araba almak için uygun zaman mı? Araç piyasasında son durumu ve fırsatları otomotiv piyasaları uzmanı Göksel Erkoyuncu değerlendi.

"GENEL BİR DURGUNLUK YAŞANIYOR"

A Haber'e konuşan Erkoyuncu, "Bizim bahsettiğimiz son çeyreğin son iki ayına girmiş durumdayız. Şu an son 10 ayda yapılan satış rakamı 750 bin rakamı açıklandı. Hatta şöyle bir ayrıntı var; bunun 300 bin civarında rakam da ÖTV muafiyet araçlara ayrılmış durumda. Son durum şu; özellikle otomotiv piyasası kredilerin kapalı olması dolayısıyla genel bir durgunluk yaşanıyor. Evet, bazı ÖTV'siz araç satımları olsun, anlık kampanyalar olsun bir şekilde 0 kilometre araçları ya da bütün sadece sıfır olarak değil araç satışını bir şekilde desteklese de esasında o finans eksikliğinin vermiş olduğu eksiklik maalesef piyasada durgunluğu geçiştirmeye yetmiyor açıkçası" ifadelerini kullandı.

"BU YIL İÇİN İYİ ZAMANLARIN SONUNA DOĞRU GELİYORUZ"

Araç satın almak için hangi zamanın daha uygun olduğuna dair değerlendirmelerini de aktaran Erkoyuncu, "Son 2 ay için de öngörü şu ya da tavsiye anlamında şunu söyleyebilirim; araç alımı için artık bu yıl için iyi zamanların sonuna doğru geliyoruz" dedi. "Sıfır araçlar için mi ikinci ellerde mi?" sorusuna yanıt olarak ise "İkisi için de. Yani sıfırlardaki kampanyalar zaten birbirine entegre bunlar. Sıfırda gelecek herhangi bir kampanya ikinci eldeki de aradaki makasa istinaden orada da düşüş getiriyor. Aynı şekilde beraber hareket ediyorlar. Çünkü ikinci elin fiyatını belirleyen de zaten 0 kilometre araç fiyatları. Buna uyumsuz olursa ikinci eldeki satıcılar zaten satış yapamazlar" şeklinde konuştu.

"PİYASANIN ÇOK HAREKETLİ OLDUĞU DÖNEMLERDE ALIM YAPMANIZ SİZE POZİTİF ANLAMDA BİR ŞEY KATMAZ"

Araç almak isteyenler için dikkat çeken ifadeler kullanan Erkoyuncu "Araç almak için iyi bir zaman tabirini kullanırsak daha sağlıklı olur esasında. Şunu ara ara söylemek gerekiyor; pandemi döneminde yaşadığımız hem enflasyonist etki hem pandemi, o çok ekstrem bir şeydi, belki tarihte yaşanacak çok ender durumlardan biriydi. Onu genel piyasaya yorumlamak, piyasa üstü bir durumdu çünkü, artık o günlerin yaşanabilmesi öyle bir ortam olmadığı için. Şu an genel hatlarıyla baktığımız zaman piyasanın durgunluğuna rağmen esas alım dönemi zaten bu tip şeylerdir. Yani piyasanın çok hareketli olduğu dönem, talebin çok olduğu dönemlerde alım yapmanız size esasında pozitif anlamda çok bir şey katmaz. Bugünlerde yapacağınız alışveriş menfaatinizedir kelimesini kullanabilirim açıkçası" dedi.

"GEÇMİŞTE YAŞADIĞIMIZ TUHAF ARTIŞLARLA KARŞILAŞMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Araç satışı konusunda ise Erkoyuncu şu ifadeleri kullandı: "Satışlarla alakalı şunu söyleyeyim, orada ben ikiye ayırayım bu konuyu, özellikle aracını yenileyecek insanların kendi elindeki aracı bekletip fiyat çıkmasını beklemenin hiçbir anlamı yok çünkü kendi arabasının fiyatı yükseldiği zaman diğer alacağı arabanın da fiyatı yükselecek anlamına gelir. Sadece kendi arabasını satacaksa nispeten belki beklemek faydalı olabilir ama çok büyük artışlar yani o geçmişte yaşadığımız tuhaf artışlarla karşılaşmamız söz konusu değil. Piyasanın hareketlenmesinin kilidi faizlerin düşmesi ve kredilerin açılmasına bağlı. BDDK'nın sınırlamasının genişlemesi, kredi faizlerinin aşağı çekilmesi, bunlar sağlandığı zaman piyasa hareketlenmesi geçmiş günlerdeki gibi ivme kazanacağını söyleyebilirim"