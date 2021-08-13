Yeni BMW 5 Serisi 2021 Hybrid fiyatları ne kadar? İşte BMW 5 Serisi fiyat listesi!

Tasarımında klasik BMW estetiğin andıran yeni BMW 5 Serisi, klasik olarak tasarlandı. BMW tutukunlarının ilgi odağında yer alan BMW 5 serisinin 2021 Hybrid fiyat listesi yayınlandı.

YENİ BMW 5 SERİSİ 2021’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

BMW 5 serisinin tasarımında klasik BMW estetiğine dönüş gözlemleniyor. Seri, BMW 1-8 ailesi içinde en klasik tasarıma sahip araçları içeriyor. BMW tutkunlarının sevdiği sportif şıklık yeni BMW 5 serisinin en çok öne çıkan özelliklerinden biri. Dünyanın yükselen trendi hybrid teknolojisi da seriye damgasını vuran öğeler arasında. Üst segment hybrid araçlarda BMW 5 serisi, estetiği ve hassas sürüyüşü ile beğeni topladı. Tüm modeller ve tasarım paketleri, BMW’nin sürüş konforunu yükselten asistanlar ve diğer yazılımlarla destekleniyor.

YENİ BMW 5 SERİSİ SEDAN 2021 FİYAT LİSTESİ

Yeni BMW 5 serisinin sedan modelleri 1.000.000 TL bandından başlayarak 1.500.000 TL’ye kadar yükseliyor. Yeni BMW 520i sedanların ÖTV oranları %80 iken, diğer tüm modeller için bu oran %150’ye yükseliyor.

● Yeni BMW 520i Sedan Luxury Line Otomatik Benzin 1597 cc 170 bg 981.600 TL

● Yeni BMW 520i Sedan M Sport Otomatik Benzin 1597 cc 170 bg 1.000.300 TL

● Yeni BMW 530i xDrive Sedan Luxury Line Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1998 cc 252 bg 1.492.500 TL

● Yeni BMW 530i xDrive Sedan M Sport Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1998 cc 252 bg 1.520.000 TL

● Yeni BMW 520d xDrive Sedan Luxury Line Otomatik Dizel 1995 cc 190 bg 1.430.300 TL

● Yeni BMW 520d xDrive M Sport Otomatik Dizel 1995 cc 190 bg 1.457.700 TL

● Yeni BMW 530e xDrive Edition M Sport Otomatik Plug-in Hybrid - Benzin 1998 cc 292 bg 1.851.600 TL

YENİ BMW 5 SERİSİ TOURİNG 2021 FİYAT LİSTESİ

Yeni BMW 5 serisi touring modellerde hybrid-benzin yakıt tipinde satışa sunuluyor. 2021 yılı fiyatlarında tasarım paketleri değişen iki araç da 1.500.000 TL bandında yer alıyor ve ÖTV oranı %150 olarak uygulanıyor.

● Yeni BMW 530i xDrive Touring Luxury Line Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1998 cc 252 bg 1.562.100 TL

● Yeni BMW 530i xDrive Touring M Sport Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1998 cc 252 bg 1.584.100 TL

YENİ BMW 5 SERİSİ KİRALAMA FİYATLARI

Yeni BMW 5 serisinin kiralama fiyatları yakıt tipine göre değişkenlik gösteriyor. Benzinli sedanlar aylık 15.000 TL fiyatla kiralanabiliyor. Bu fiyat, Mild Hybrid - Benzin kullanan 530i için 30.000 TL’ye yükseliyor. Dizelli 520d modelleri 22.000 TL bandına oturuyor. Plug-in hybrid - Benzin kullanan araçların kiralama bedelleri ise henüz listelenmiyor.

YENİ BMW 5 SERİSİ YAKIT TÜKETİMİ NE KADAR?

Mild hybrid - benzin yakıt tipini kullanan Yeni BMW 530i xDrive Touring’in yakıt tüketimi ortalama 7.8 litre olarak hesaplanıyor. Sedan modellerde ise yakıt tüketimi değişkenlik gösteriyor. Benzinli Yeni BMW 520i Sedan 7.1 litre, hybrid Yeni BMW 530i xDrive Sedan 7.3 litre, dizelli Yeni BMW 520d xDrive Sedan 5.5 ve plug-in hybrid - benzin kullanan Yeni BMW 530e xDrive 1.9 litre yakıt performansı gösteriyor.



