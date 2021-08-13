Yeni BMW 6 Gran Turismo Serisi 2021 fiyat listesi! İşte BMW 1 Serisi kampanyalı fiyatları ve özellikleri

Üst segment araçların ortak özelliği olan güvenliği ve sürüş keyfi için bir dizi inovatif özelliğe sahip olan yeni BMW 6 Gran Turismo’da BMW Laserlight ismi verilen far teknolojisi bulunuyor. İşte Gran Turismo 2021 fiyat listesi…

YENİ BMW 6 GRAN TURİSMO TASARIMI

Oldukça geniş hacme sahip olan yeni BMW 6 Gran Turismo, iç tasarımında konfor öğesinin ön plana çıktığı bir araç. Araç oldukça büyük olmasına rağmen, hem iç tasarımda hem de dış tasarımda izlenen klasik çizgilerle zarif bir görüntü sergilemeyi başarıyor. İç tasarımda lüks deri işçiliği ve döşemeler dikkat çekiyor. Yeni BMW 6 serisinin iç tasarımı hem sürücü hem de yolcular için konforu en üst noktaya taşıyan bir anlayışa sahip. Dış tasarımda ise klasik böbrek ızgara tercihi, modifiye ışıklarla özgünleştiriliyor. Tamponlarda ise krom detaylar dikkat çekiyor. Lüks araçların en sevilen özelliklerinden biri olan cam tavan ise Yeni BMW 6 serisinde bulunanlar arasında.

YENİ BMW 6 GRAN TURİSMO ÖZELLİKLERİ

Araç, 250 km’lik maksimum hıza sahip. 0-100 km hızlanması ise 6.5 saniyede oluyor. 68 litrelik depo hacmine sahip olan Gran Turismo, şehir dışında 6.4, şehir içinde ise 8.8 litre yakıt tüketerek 7.3 ortalamasına ulaşıyor.

Gran Turismo, üst segment araçların ortak özelliği olan sürüş keyfi ve güvenliği için bir dizi inovatif özelliğe sahip. Bu özelliklerden bir tanesi BMW Laserlight adı verilen far teknolojisi. Bu farlar sayesinde, araç geleneksel far menzilinin neredeyse iki katına çıkarak 650 metre gibi etkileyici bir uzaklığa erişiyor. Karanlıkta ve zor hava şartlarında güvenliği artıran bu özellik, sürüş güvenliğini önemseyen sürücüler için tercih sebebi oluyor. Sürüş güvenliğini artıran bir diğer unsur, yeni BMW’lerde rağbet gören M Sport fren teknolojisi. Islak zeminde fren yapmayı kolaylaştıran ve sürüş keyfini kesintisiz devam ettiren M Sport frenler hybrid teknolojisini benimseyen 4 silindirli motorlarla birlikte kusursuz çalışıyor.

Yeni BMW 6 Gran Turismo, yazılım konusunda da standartları aşan bir performansa sahip. Öncelikle, araç BMW Live Cockpit Professional kullanıyor. 12,3 inçlik bu ekran navigasyon özelliğin içeriyor ve dokunmatik olarak kullanılabiliyor. BMW’nin 7.0 işletim sistemini destekleyen kokpit, iDrive ile de kullanılabiliyor ve akıllı telefonlara entegre edilebiliyor. Yeni BMW’lerin beğenilen özellikleri arasında olan profesyonel sürüş asistanı da seride yerini alıyor. Bu asistan şerit değiştirme, şerit kontrol etme ve yandan çarpışma koruması gibi güvenliği temin eden özelliklere sahip. Çeşitli serilere entegre edilen asistan BMW 6 serisinde geri sürüş asistanıyla da destekleniyor. Bu özellik, yolun her son 50 metresini kaydediyor ve ihtiyaç duyulması halinde 35 km’lik bir hızla mesafeyi kendiliğinden geri gidiyor.

YENİ BMW 6 GRAN TURİSMO SERİSİ 2021 FİYAT LİSTESİ

Yeni BMW 6 serisi, yalnızca mild-hybrid - benzin yakıt seçeneği ile satışa sunuluyor. Üst segment araçların da bu teknolojiyi keşfetmesiyle birlikte ortaya çıkan en güzel serilerden biri olan Gran Turismo’nun ÖTV oranı ise %150.

● Yeni BMW 630i Gran Turismo Luxury Line Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1998 cc 258 bg 1.605.800 TL

● Yeni BMW 630i Gran Turismo M Sport Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1998 cc 258 bg 1.647.100 TL



