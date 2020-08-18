Yeni düzenleme başlıyor! Kaldırımlara satılık-kiralık araç konulmayacak

Yol ve kaldırım üstüne satılık ya da kiralık araç koyulmayacak. Yeni düzenleme ile vatandaşın da tepkisini çeken ve yayaların kaldırımı kullanmalarını da zorlaştıran satılık ve kiralık araçların yol ve kaldırım işgali de sona ermiş olacak. 1 Eylül’den itibaren uygulanmaya başlayacak olan kararı bazı vatandaşlar kararı yerinde bulurken, oto galeri işleten firma sahipleri ise karardan dert yandı. Bayrampaşa’da bir oto galeri işleten Mertcan Aydın, “Araba koyma olayı sadece galericiler için geçerli değil. Burada herkes kendi binasının önüne arabasını çekiyor. Şimdi siz geldiniz burada uygulama yapıldı. Yarın yine aynı olacak burası. Ben sonuç olarak gelip uyardıkları için koyamayacağım. Ama mecbur ben burada ekmek yediğim için 1 hafta koymayacağım, 10 gün koymayacağım sonra 11’inci gün mecbur koyacağım ben buradan ekmek yiyorum sonuçta."

"KALDIRIMDAKİ TÜM ARAÇLAR ÖNCE ENGELLİLERİ ZORA SOKUYOR"

Yeni çıkan düzenlemeyle özellikle engelli yayaların biraz daha rahatlayacağını söyleyen çevre sakinlerinden Gökmen Dursun ise, kararı desteklediğini söyledi. Dursun, "Yani bence bu güzel bir düzenleme. Kaldırımları hepimiz yaya olarak kullanmak istiyoruz. Bazı yerlerde büyük sıkıntılar oluyor. Sadece galericiler değil gördüğünüz gibi birçok firma da araçlarını kaldırıma bırakıyor. Bu hem yaya olarak bizim kaldırımları kullanmamızı engelliyor hem engellilerimizin işlerini çok zora sokuyor. Aynı zamanda mesela çocuklu aileler var. Yoldan yürümek zorunda kalıyorlar bebek arabalarıyla. Bu da daha büyük tehlikelere yol açıyor. Bunların bir düzenlemeye gitmesi bence faydalı olacak. Kararın sonuna kadar arkasındayım" şeklinde konuştu.