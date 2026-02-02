FİNANS

Yerli otomobil Togg'un yeni rengi belli oldu! 750 bin TL’ye sıfır faiz kampanyasını duyurdu

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), araçlarında yeni bir renk seçeneğini kullanıcıların tercihine sunacağını duyurdu. Togg, şubat ayında yeni renk seçeneğiyle birlikte yüzde sıfır faizli 750 bin lira finansman desteği sunacağını da bildirdi.

Togg’dan yapılan açıklamaya göre, Adana Çukurova’nın pamuk tarlalarından ilhamla tasarlanan beyaz renk “Seyhan”, şubat ayı itibarıyla T10X ve T10F modellerinde kullanılacak.

Yeni renk seçeneğiyle birlikte Akdeniz Bölgesi’ni de renk paletine dahil eden Togg, halihazırda Türkiye’nin farklı bölgelerinden ilhamla oluşturduğu “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya”, “Pamukkale”, “Urla”, “Ayder” ve “Mardin” renklerini kullanıcıların beğenisine sunmuştu.

ŞUBAT AYINA ÖZEL FİNANSMAN DESTEĞİ!

Togg, şubat ayında yeni renk seçeneğiyle birlikte finansman destek kampanyalarına devam edeceğini bildirdi. Buna göre bireysel ve kurumsal kullanıcılar, T10F V2 ile T10X ve T10F 4More versiyonlarına 750 bin lira tutarında, yüzde sıfır faizli ve 12 ay vadeli kredi imkanıyla sahip olabiliyor.

Kullanıcılar için ayrıca T10X V2 modelinde 500 bin lira tutarında, yüzde sıfır faizli ve 12 ay vadeli kredi seçeneği de sunuluyor. Şirket, daha yüksek tutarda kredi kullanmak isteyenler için farklı vade ve faiz oranlarında alternatif finansman seçenekleri de sağlıyor.

Bireysel kullanıcılar, T10X ve T10F V2 için 1 milyon 700 bin lira krediye yüzde 2,37 faizli 48 ay vade, T10X ve T10F V1 için 1 milyon 300 bin lira krediye yüzde 2,41 faizli 48 ay vade, T10X ve T10F 4More versiyonu için ise 1 milyon 500 bin lira krediye yüzde 2,32 faizli 36 ay vade seçeneklerinden yararlanabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar için de T10X ve T10F V1 için 1 milyon 300 bin lira krediye yüzde 2,69 faizli 48 ay vade, T10X ve T10F V2 ile 4More versiyonu için 1 milyon 900 bin lira krediye yüzde 2,66 faizli 48 ay vade imkanları sunuluyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

