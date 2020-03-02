Yerli otomobilde ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açıldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) Gemlik'te Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyası, halkın görüşüne açıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün web sitesinde yayımlanan ilanda konuya ilişkin bilgiler verildi.

Buna göre, Bursa'nın Gemlik ilçesi sınırlarında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili ÇED süreci başladı, başvuru dosyası halkın görüşüne açıldı.

ÇED başvuru dosyasını incelemek isteyenler, Bakanlık merkezinde veya Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilecek.

Halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9'uncu maddesi gereğince 17 Mart'ta "Halkın Katılım Toplantısı" düzenlenecek.