Yerli otomobille ilgili TOGG'dan 'ön sipariş' açıklaması!

'Türkiye'nin Otomobili' adlı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tanıtımın ardından, milletimizin büyük beğeni ve tevaccühünü kazanan Türkiye'nin Otomobili için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj ve telefon almaktayız.

Türkiye'nin Otomobili'nin üretim, satış ve pazarlama stratejileri yürütülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön siparişi dışında araçlarla ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz."





