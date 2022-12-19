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'Yılbaşında araba fiyatlarına zam gelecek’ söylentisi bile yetti! Akın ettiler

19.12.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el otomobil pazarındaki durgunluk yerini hareketliliğe bıraktı. ÖTV indirimi bekleyen vatandaşlar beklemeye geçmişti. Yılbaşında araba fiyatlarına zam gelecek’ söylentisiyle araba Otomobil pazarında yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

'Yılbaşında araba fiyatlarına zam gelecek’ söylentisi bile yetti! Akın ettiler

Vatandaşlar hem sıfır hem de ikinci el araba fiyatları ile ilgili son dakika haberlerini araştırırken yeni bir gelişme yaşandı. Bolu’da ikinci el otomobil pazarında yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar, oto pazarında yoğunluk oluşturuyor.

Aşağı Soku Mahallesi’ndeki Galericiler Sitesi’nde bulunan ikinci el otomobil pazarı, araç almak isteyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Oto galericilik yapan birçok esnafın da otomobil satmak için geldiği pazar, binlerce kişiyi ağırlıyor. Yaklaşan yılbaşı öncesinde aracını değiştirmek için vatandaşlar, burada akşam saatlerine kadar yoğunluk oluşturuyor.

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Fiyatlarda düşüş olmadığını belirten oto galerici Gürkan Güler, "Araç fiyatlarında düşüş yok. ÖTV’nin belirlenmesinden sonra piyasada bir hareketlilik var. Fiyatlarda yukarıya doğru bir ivme var. ’Yılbaşında araba fiyatlarına zam gelecek’ söylentisiyle araba pazarında son 2 haftadır hareketlilik yaşıyor. Şu anda pazarda yüksek bir müşteri hareketliliği var. Vatandaşlar çıldırmış gibi araba alıyor. Asgari ücret zammının buna çok etkisi var. Vatandaş, ’Yılbaşı gelmeden aracımı yenileyeyim’ diyor" ifadelerini kullandı.

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ÖTV ikinci el otomobil

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