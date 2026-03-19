Yoğunluk başladı: ‘Şahıs hesaplara göndermeyin’ uyarısı geldi!

Araç kiralama sektörü temsilcileri, bayram dönemlerinde genellikle büyük şehirlerden sahil bölgelerine yönelik yoğun bir araç kiralama talebi yaşandığını belirtiyor. Konuya ilişkin, sektör temsilcisi Mert Atılgan, Ramazan Bayramı öncesinde araç kiralamaya yönelik talepte belirgin bir artış gözlemlediklerini söyledi.

GEÇEN SENE İLE PARALEL

Özellikle bayrama yaklaşık iki hafta kala rezervasyonların hızlanmaya başladığını kaydeden Atılgan, şu cümleleri kurdu:

"Bayram döneminde şehirler arası seyahatlerin yoğunlaşması, uçak biletlerinin yükselen fiyatları ve aile ziyaretlerinin artması araç kiralamaya olan ilgiyi önemli ölçüde artırıyor. Bu Ramazan Bayramı sezonunda kiralama talebi geçtiğimiz yıla paralel seyrediyor. Ayrıca müşteri tercihlerinin ekonomik segmentte ve otomatik vites araçlarda yoğunlaştığını söyleyebiliriz"

TALEP ARTTIKÇA FİYAT ARTIYOR

Atılgan, bayram tatilinin görece daha kısa ve mevsim olarak da kış aylarına yakın olması nedeniyle araç kiralama taleplerinin şehir ofislerinde yoğunlaştığını vurguladı. Atılgan, talebin ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden geldiğini belirterek, bayram döneminde hem memleket ziyaretleri hem de kısa tatil planları nedeniyle şehirler arası mobilitenin belirgin şekilde arttığını dile getirdi.

Araç kiralama sektöründe tıpkı hava yolu ve konaklama sektörlerinde olduğu gibi dinamik fiyatlandırma stratejilerinin aktif olarak uygulandığına dikkati çeken Atılgan, şöyle devam etti:

"Bu nedenle bayram dönemlerinde yaşanan talep artışı beraberinde bir fiyat artışını da getiriyor. Bu dönemlerde araç kiralamayı planlayan müşterilerin, fiyat artışlarından daha az etkilenmeleri ve ilk tercih ettikleri araç segmentinden kiralama yapabilmeleri için erken rezervasyon yapabilirler”



“GERÇEK DIŞI KİRALAMALAR”

Mert Atılgan, bayram için araç kiralama işlemini gerçekleştirmiş olan tüketicilere öncelikle seyahat planlarını mümkün olduğunca netleştirmelerini ve araç teslim alma saatlerini yoğunluk oluşabileceğini dikkate alarak planlamalarını önerdiklerini söyledi.

Atılgan, yoğunluk nedeniylearaç teslim noktasına biraz erken gelinmesinin fayda sağlayabileceğini kaydederek şu sözleri sarf etti:

"Araç teslim alınırken sözleşme detaylarının gözden geçirilmesi, kiralama süresi, yakıt politikası, kilometre limitleri ve varsa ek sürücü tanımları gibi bilgilerin kontrol edilmesi de önemli. Ayrıca aracın mevcut durumunun teslim sırasında incelenmesi ve varsa hasarların teslim formunda belirtilmesi hem kullanıcı hem de firma açısından sürecin daha şeffaf ilerlemesine yardımcı olur"

Atılgan, son yıllarda sektörde gerçek dışı kiralama vakalarının artış gösterdiğine dikkati çekerek, tüketicilerin dikkatli olması, firmaların resmi web siteleri, kurumların resmi mobil uygulamaları, çağrı merkezleri veya güvenilir aracı kurumlardan hizmet almasının önem arz ettiğini bildirdi.

Araç kiralama ödemelerinin çoğunlukla kredi kartı aracılığı ile yapıldığını belirten Atılgan, şahıs hesaplarına para transferi yönteminin kurumsal firmalar için geçerli olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır