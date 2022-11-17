Piyasa faiz oranı nedir, nasıl belirlenir? Piyasa faiz oranı nasıl hesaplanır?

Piyasa faiz oranları, para piyasalarında kabul gören cari faiz oranı anlamına gelir. Bir diğer faiz türü de nominal faiz oranıdır. Kote edilen faiz oranı adı ile de bilinir. Faiz oranları, ortaya konulan iki teoriye göre incelenir. Piyasa faiz oranı, para piyasasındaki para talebiyle arzı arasındaki etkileşime göre belirlenir ve diğer yatırımlar üzerine ödenen faiz oranına denir. Piyasa faiz oranı hesaplaması yapılmadan önce nominal ve cari faiz oranı sisteminin bilinmesi gerekir. Merkez Bankası, faiz oranlarını düzenli olarak resmî sitede açıklar.

Piyasa faiz oranı nedir?

Market Interest Rate adı ile de bilinen piyasa faiz oranı, para piyasalarında para talebinin ve para arzının birbirleri ile olan ilişkisine göre belirlenen ve yatırımlar için ödeme yapılan faiz oranıdır.

Ekonomi ve finans alanlarında faiz oranlarının belirlenmesi için iki temel teori vardır. "Fisher’in Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi"ne göre denge faiz oranları, ödünç verilebilir olan fon arzı ile ödünç verilebilir olan fon talebinin eşitlendiği yerde oluşur. Teoriye göre talep arzdan yüksek olduğu zaman faizler artış gösterir. Eğer arz talepten fazla ise de faizler düşüşe geçer. Bir diğer teori de "Keynes’in Likidite Tercihi"dir. Denge faiz oranının tasarruf ve yatırım giderlerinden ayrı olarak nakit para talebine ve arzına göre belirlenir. Arz ve talebin ele alındığı para piyasalarında denge faiz oranı belirlenir. Faiz oranlarının düşmesi para talebini genişletir.

Piyasa faiz oranı nasıl hesaplanır?

Piyasa faiz oranı formülü ile piyasadaki faiz oranını hesaplamak mümkündür. Buna göre vade zamanı, faiz oranı ve anaparanın birbirleri ile çarpılması yeterli olacaktır. Yatırımcının ne kadar bir süre içinde ne kadar para kazanacağını da piyasa faiz oranı ile belirlemek mümkündür. Para piyasası faiz oranı formülü:

Faiz Değeri = Vade Faiz oranı Anapara

Piyasa faiz oranı nasıl belirlenir?

Piyasa faiz oranı belirleyicileri para arzı ve para talebi arasındaki ilişki ile belirlenir. En temel piyasa faiz oranı belirleyicileri arz ve taleptir. Para piyasalarında beklenen enflasyonun artış göstermesi tahvillerin talebinde düşüşe neden olur. Tahvil ederi düşerse faiz oranı da artar. Piyasa faiz oranı tahvil ilişkisi ters orantılıdır.



