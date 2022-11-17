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Revalüasyon nedir, nasıl yapılır? Revalüasyon neden yapılır?

17.11.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi alanında kullanılan terimlerden biri de revalüasyondur. Revalüasyon bir ülkenin para birimi değer kaybetme durumu yaşadığı zaman yapılan bir işlemdir. Para birimi değer kaybeden ülkenin para değerini arttırabilmek için devlet tarafından merkez bankalarına müdahale edilmesi revalüasyon olarak adlandırılır. Peki, revalüasyon neden ve nasıl yapılır?

Revalüasyon nedir, nasıl yapılır? Revalüasyon neden yapılır?

İçindekiler

  • Revalüasyon nedir?
  • Revalüasyon neden yapılır?
  • Revalüasyon nasıl yapılır?

Ülkeler çeşitli nedenlerle para biriminde değer kaybetme durumu ile karşı karşıya kalabilirler. Bu gibi durumlarda para biriminin değerini arttırmak için bazı uygulamalar yapılır. Merkez bankaları aracılığı ile devletin para piyasalarına müdahale etmesi bu uygulamalar arasındadır. Revalüasyon uygulaması da bu durumda gerçekleştirilir. Bir ülkeye ait para biriminin altına ve diğer para birimlerine göre yükseltilmesi anlamına gelir.

Revalüasyon nedir?

Devletin, değeri düşen para biriminin değerini yükseltmek amacı ile piyasaya müdahale etmesidir. Revalüasyon kısaca tanımı bu şekildedir. Kelime anlamı ile değer kazandırmaktır. Merkez bankaları aracılığı ile piyasaya yapılan devlet müdahalesi olumlu ve olumsuz durumlar ortaya çıkartabilir. Revalüasyonun olumsuz etkileri olumlu etkilerinden daha fazladır. Revalüasyonun bazı olumsuz etkileri şunlardır:

  • İthalat artar dolayısı ile dışa ihtiyaç söz konusudur.
  • İhracat artar.
  • Yerli ürünlerin fiyatları artarken, yabancı ülkelere ait ürünlerin fiyatlarında azalma görünür.
  • Ülkenin ticareti olumsuz yönde etkilenir.
  • Merkez bankasının para piyasalarındaki etkisinin azaltılması nedeni ile ülkeye ait para birimi aniden değer kaybeder.

Revalüasyon neden yapılır?

Ülkelere ait para birimlerinin değeri düştüğü durumlarda, ülkeye yapılan ödemelerin ülkenin yaptığı ödemelerden daha az olması sonucunda revalüasyon yapılır. İhracatın az ithalatın çok olduğu durumlarda başvurulan bir hükûmet politikasıdır. Revalüasyonun başlıca amacı olumlu yönde gelişen dış ticaret dengesini tam bir dengeye ulaştırabilmektir. Ulusal paranın diğer ülkelerin para birimleri karşısında yüksek bir değere sahip olması hedefi ile uygulanır.

Revalüasyon nasıl yapılır?

Ravalüasyon, devalüasyonun tam tersi olarak uygulanır. Yerli mallarının fiyatları yükselirken ithal edilen yabancı ülke mallarının fiyatları artar. Bu şekilde revalüasyon uygulanmış olur. Resmî olan döviz fiyatı düşürülerek ulusal para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değeri yükseltilir. Yabancı ülkelerin para birimleri cinsinden ihracat ürünlerinin fiyatları yükseltilir. Bu sayede ithalat kolaylaşır ancak ihracat zorlaşır. Revalüasyon özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Ödeme dengeleri yüksek olan ülkelerde genel olarak revalüasyon uygulaması yapılır.
  • Bir hükûmet politikası olarak uygulanır.
  • Merkez bankalarındaki ihtiyaç fazlası döviz stoğu ve altın stoğu söz konusu olduğunda uygulanır.
  • Revalüasyon uygulaması kullanan ülkelerin amacı ödemelerde denge sağlayabilmektir.

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Revalüasyon Revalüasyon
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