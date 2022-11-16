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Satım opsiyonu nedir?

13.11.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finans ve ekonomi alanlarında kullanılan ifadelerden biri de satım opsiyonudur. Taraflar arasında belirlenen bir vade tarihine kadar ya da o vade tarihi içinde belli orandaki değeri, ürünü ya da finansal herhangi bir göstergeyi satma hakkı verme anlamına gelir. Sözleşmeyi alan taraf bu hakka sahip olur.

Satım opsiyonu nedir?

Put opsiyonu adı da verilen satım opsiyonu opsiyon alan tarafa satma hakkı verir. Opsiyonu alan taraf olan yatırımcı belirlenmiş bir prim karşılığı olarak opsiyon kullanma hakkına sahip olur. Satan taraf olan yatırımcılar ise alıcının talepte bulunması durumuna göre opsiyonun gerekliliklerini sağlamakla yükümlü hâle gelir.

Satım opsiyonu nedir?

Satım opsiyonu, iki taraflı sözleşmelerde opsiyon alan taraf için önceden belirlenmiş olan vade tarihine kadar bir günde ya da vade tarihi dahilinde geçerlidir. Opsiyon alan taraf önceden belirlenmiş olan fiyat bedelinde bir ürünü, finansal değeri ya da miktarı satma hakkına sahiptir. Taraflardan birinin opsiyon alması hâlinde olası riskler ve avantajlar bulunur. Bu avantajlar ve riskler şu şekildedir:

  • Avantajlar:

  • Herhangi bir beklenmedik fiyat değişikliği durumunda yatırımcının ürünü ya da finansal varlığı korunur.
  • Teminat şartları daha uygun olur.

  • Açığa satış stratejileri dahilinde olabilecek ve de fiyatları olumsuz yönde etkileyebilecek olan değişikliklere karşı yatırımcıları korur.

  • Riskler:

  • Getiri yükseltme amacı ile fiyatta değişiklik riski alan taraflar, kaldıraç etkisi altında kalmaları durumunda zarara uğrayabilirler. Ortaya çıkacak zarar oranı teminat kaybına sebep olabilir. Bu durum da yatırımcıyı işlemleri durdurmak zorunda bırakabilir.

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opsiyon

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