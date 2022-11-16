Put opsiyonu adı da verilen satım opsiyonu opsiyon alan tarafa satma hakkı verir. Opsiyonu alan taraf olan yatırımcı belirlenmiş bir prim karşılığı olarak opsiyon kullanma hakkına sahip olur. Satan taraf olan yatırımcılar ise alıcının talepte bulunması durumuna göre opsiyonun gerekliliklerini sağlamakla yükümlü hâle gelir.

Satım opsiyonu nedir?

Satım opsiyonu, iki taraflı sözleşmelerde opsiyon alan taraf için önceden belirlenmiş olan vade tarihine kadar bir günde ya da vade tarihi dahilinde geçerlidir. Opsiyon alan taraf önceden belirlenmiş olan fiyat bedelinde bir ürünü, finansal değeri ya da miktarı satma hakkına sahiptir. Taraflardan birinin opsiyon alması hâlinde olası riskler ve avantajlar bulunur. Bu avantajlar ve riskler şu şekildedir: