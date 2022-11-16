Satın alma yöneticileri endeksi PMI olarak kısaltılır, Purchasing Manager Index ifadesinin kısaltılmış hâlidir. Piyasadaki yüksek pazar payına sahip şirketlerdeki satın alma yöneticilerinin arasındaki anketlerin sonucunda görülen ekonomik göstergelerdir.

Satın alma yöneticileri endeksi nedir?

Piyasalarda en yüksek pazar payına sahip olan firmalar arasında bazı anketler yapılır. Bu anketler firmaların satın alma yöneticileri arasında ve aylık olarak gerçekleştirilir. Yapılan anketlerin sonuçları firmaların satın alma gelecekleri ve olası büyüme durumları gözlemlenmiş olur. Firmaların üretim hacimleri, stok düzeyleri, tedarikçilerin teslimat süreleri, istihdam oranları ve alınacak yeni siparişlerin durumu bu göstergelerin sonuçlarında etkilidir. Anket sonuçları olumlu olumsuz ya da nötr olabilir.



