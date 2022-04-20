Soğuk cüzdan nedir? Soğuk cüzdan nasıl alınır ve kullanılır?

Soğuk cüzdanlar kripto veya dijital paralar için kullanılan, internete bağlı olmayan ve bu nedenle ele geçirilme riski çok daha düşük olan aletlerdir. Bu cüzdanlara çevrimdışı cüzdanlar veya donanım cüzdanları da denmektedir.

Soğuk cüzdan nedir?

İnternete bağlı olmadığı için daha yüksek bir güvenlik sunan cüzdanlara soğuk cüzdan denir. Soğuk cüzdan kullanıcının kişisel adresini ve özel anahtarını saklar ve bilgisayardaki uyumlu yazılımla birlikte çalışır. Soğuk cüzdanınızın modeline göre birisi fiziksel olarak verilerinize ulaşabilir ancak bunun olma olasılığı çok düşüktür.

Soğuk cüzdan, işlemleri çevrimdışı bir ortamda özel anahtarlarla imzalayarak güvenliği artırır. Çevrimiçi başlatılan herhangi bir işlem, USB, CD, sabit sürücü, kâğıt veya bilgisayar gibi bir cihazda tutulan çevrimdışı bir cüzdana geçici olarak aktarılır ve daha sonra çevrimiçi ağa iletilmeden önce dijital olarak imzalanır. Özel anahtar, imzalama işlemi sırasında çevrimiçi olarak bağlanan bir sunucu ile temasa geçmediğinden, çevrimiçi bir bilgisayar korsanı işlemle karşılaşsa bile, bunun için kullanılan özel anahtara erişemez. Bu ek güvenlik karşılığında, bir soğuk depolama cihazına ve cihazdan aktarım işlemi, sıcak bir cüzdan işleminden biraz daha karmaşıktır.

Varlıklarınızı çevrimdışına taşımak, bilgisayar korsanlığı ve dijital saldırılara karşı korunmanıza yardımcı olur, ancak aynı zamanda varlıklarınızı kaybetme riskini de göz önüne almanız gerekiyor. Bu depolama biçiminin yedeği yoktur; cüzdanınızı kaybederseniz, yatırımlarınıza erişiminizi de kaybedersiniz.

Soğuk cüzdan nasıl alınır?

Soğuk cüzdanların çoğu bir USB belleğe benzer şekilde gelmektedirler. Bunun dışında telefondan tutun bir kredi kartına kadar benzeyen kripto soğuk cüzdanları mevcuttur. Bu cihazları internetteki güvenilir alışveriş sitelerinden kolaylıkla temin edebilirsiniz.

Soğuk cüzdan nasıl kullanılır?

Fiziksel bir soğuk cüzdan aldıysanız yanında gelen kullanım talimatlarını izleyerek size verilen anahtar çifti ile fiziksel soğuk cüzdanınıza kripto para yatırabilirsiniz. Bu tür fiziksel kripto soğuk cüzdanlarına bazen bilgisayardan yazılım yüklemek gerekebilir. Alternatif olarak fiziksel olmayan bir soğuk cüzdan kullanmak isteyebilirsiniz.

Soğuk cüzdan nasıl oluşturulur?

Soğuk cüzdan oluşturma işlemi için ilk adım, çevrimdışı bir Bitcoin adresi yaratmaktır. Bu adres, çevrimdışı olarak oluşturulan bir anahtar çiftine sahip olacaktır. Bu anahtar çifti bir e-posta adresi ve buna karşılık gelen parola olarak düşünülebilir. Maksimum düzeyde güvenlik sağlamak için bu anahtar çiftinin asla internete maruz kalmaması önemlidir.

Soğuk cüzdanı kurmak oldukça basittir ve çok az teknik bilgi gerektirir. Zor olan kısım şu ki, soğuk cüzdanınızın anahtarlarını internete hiç dokunmadığından emin olmak için;

Anahtarları oluşturan web sayfasını kaydetmeniz,

Cihazınızın internet bağlantısını kesmeniz,

Kayıtlı web sayfasını bilgisayarınızda açmanız gerekecek.

Bu adresleri çevrimdışı olarak yaratan birçok açık tabanlı uygulama mevcuttur. Bu uygulamalardan biri ile anahtar çiftinizi oluşturduktan sonra o adrese Bitcoin atmaya başlayabilirsiniz. Ancak unutmayın, o adresteki kripto paralarınızı harcamak için hala bir çevrimiçi kripto para borsası veya benzeri bir servis kullanmanız gerekecek.

Soğuk cüzdan ne kadar güvenli?

Soğuk cüzdanların, çevrimiçi cüzdanlar ile karşılaştırıldığında dijital saldırılara karşı dayanıklı olduğunu biliyoruz. Ayrıca sahip oldukları anahtar çifti ile bir hırsızın fiziksel olarak cüzdanınızı çalması durumunda bile varlıklarınıza erişmesi neredeyse imkansızdır.

Ancak unutmayın, fiziksel cüzdanınız çalınırsa içindeki kripto varlıklarınıza erişemeyeceğinizden dolayı bir kullanıcı olarak sorumluluğunuz çok daha büyüktür. Bu sorumluluğu unutmadığınız sürece kripto varlıklarınızı güvenli bir şekilde soğuk cüzdanınızda saklayabilirsiniz.



