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SPK nedir, ne işe yarar? SPK ne demek?

21.07.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SPK, uzun yazımı ile Sermaye Piyasası Kurulu’dur. TBMM tarafından 1981 yılında, kanunlar uyarınca kurulmuştur. Kendi idare ve mali kontrolü olan, devlet kurumudur. Serbest piyasa içerisinde, denetleyici ve düzenleyici rol oynar. Özellikle yatırım danışmanlarına sağladığı lisanslar ile bilinir. Piyasa içerisinde finansal okuryazarlığı güçlü ve güvenilir yatırım danışmanlarının bulunmasını sağlar.

SPK nedir, ne işe yarar? SPK ne demek?

İçindekiler

  • SPK ne demek?
  • SPK nedir?
  • SPK ne işe yarar?

Yatırım danışmanlığı almak isteyen yatırımcılar, SPK lisanslarına sahip kişilere yönelebilir. Üç senede bir güncellenen SPK ve SPL lisanslarına sahip kişiler yatırım danışmanlığı yapabilir. Aynı zamanda fon yönetimi, kaynakların doğru kullanımı gibi konular için de yardım alınabilir. SPK ve SPL belgeleri güncel olan kişiler, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan kişilerdir. Bu belgeler, yatırım danışmanını güvenilir ve bilgili bir konuma getirir. Buna ek olarak, bankalar içerisinde çalışırken SPK ve SPL belgesi istenebilir. Böyle durumlarda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun belgelerine sahip adaylar daha yüksek maaş alır. Sermaye Piyasası Kurulu, verdiği lisans belgelerinin üç senede bir yenilenmesini ister. Böylece denetlenen, güvenilir bir serbest piyasa oluşumunda rol oynar.

SPK ne demek?

2499 sayılı Sermaye Kanunu uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu 1981 yılında görevine başlamıştır. SPK, serbest piyasa içerisinde güvenilir ve denetlenebilir bir ortam oluşturur. Yatırımcıların ellerindeki tasarrufların, menkul kıymetler ile değerlendirilmesini hedefler. Özellikle piyasa içerisinde güvenilir elemanlar yetişmesini sağlar. Verdiği lisanslar ile güvenilir ortamın oluşmasında büyük rol oynar. Böylece halkın büyük bir kısmının yatırım yapmasına vesile olabilir. Yatırım yapmak isteyen halkın, tamamen bilinçli kişiler tarafından yönlendirilmesini sağlar. Dolandırıcı olabilecek, kötü amaçlı kişilerin önüne geçer. SPK tarafından verilen belgelerin gerekli seviyelerini almak oldukça zordur. Bilgilerin devamlı olarak güncel kalmasını ister, üç senede bir lisansların yenilenmesini zorunlu tutar.

SPK nedir?

SPK, idari özerkliğe sahip bir kuruluştur. Yönetim hakları tamamen elindedir, serbest yatırım piyasasının güvenli kalmasını sağlar. Yatırım yapmak isteyen halkın tasarruflarını korumak ve yöneltmek için kurulmuştur.

SPK ne işe yarar?

Sermaye Piyasası Kurulu, serbest piyasa içerisindeki kurumların kurallarını belirler. Fon kullanımına ihtiyaç duyan şirketlerin, en avantajlı şekillerde yararlanmasını sağlar. Yatırım yapmak isteyen kişilerin, tasarruflarını korur. Halkın yatırımlarının yanlış yerlere gitmemesi için tecrübeli danışmanların yetişmesini sağlar. SPK ve SPL lisansları ile serbest piyasanın güvenilirliğini artırır. Görevi piyasaların tamamen etkin ve dürüst şekilde çalışmasını sağlar. SPK, güvenli piyasa ortamını oluştururken tüm hamlelerini kanunlara uygun şekilde gerçekleştirir.

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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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