1 Eylül'de de devam etti: Akın ettiler! Almanya'dan bile gelen var

Hava sıcaklığı 33 derece, deniz suyu sıcaklığı 30 derece, nem oranı ise yüzde 64 olarak ölçüldüğü turizm kenti Alanya'da, yaz sezonu eylül ayında da devam ediyor. Havanın sıcak olması nedeniyle yerli ve yabancı turistler sahillere yöneldi. Kimi vatandaşlar denize girerek serinlerken, kimi tatilciler şezlonglarda güneşlenerek dinlendi. Aileler ise çocuklarıyla birlikte denizin tadını çıkardı. Bazı tatilciler de su sporları yaparak günlerini değerlendirdi.

"ALANYA ÇOK GÜZEL''

Almanya'dan hem tatil yapmak hem de kız kardeşini ziyaret etmek için Alanya'ya gelen Ümmü Öz, Damla Taş Mağarası Plajı'nda denizin keyfini çıkardı. Öz, "Almanya'dan geliyorum. Kız kardeşimin yanına geldim. Kalenin yanında bulunan Damlataş Mağarası Plajı'ndayım. Bugün 1 Eylül 2026 ve hava mis gibi. Herkes Alanya'ya gelsin, Alanya çok güzel. Çok severim. İstediğim gibi de bir yer. Denizi çok güzel, kumsalı, her şeyiyle doğal ve güzel" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır