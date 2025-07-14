10 gün iş 1 gün izin yasalaştı! Ümit Özdağ'dan sert tepki geldi: Amaç, modern kölelik

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan turizm işçilerinin 6 gün değil 10 gün çalışma sonrasında tatil izni kullanabileceği hakkındaki düzenlemeye tepki gösterdi.

"İŞÇİLERE DİNLENME HAKKINI BİLE ÇOK GÖRÜYOR"

Özdağ, şunları kaydetti:

"Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, turizm işçisi 6 gün değil, 10 gün çalışmadan hafta tatili hakkı kullanamayacak. Üstelik o gün çalıştırılan işçiye fazla mesai ücreti de verilmeyecek. Turizm Bakanı’nın aynı zamanda turizm patronu olduğu bir ülkede işçinin kaderi kölelik olmuştur. Patron Bakan, işçiye dinlenme hakkını bile çok görmektedir.

"DİĞER SEKTÖRLERE DE YAYILACAK"

Bu düzenleme Anayasa’nın dinlenme ve eşitlik hükümlerine, İş Kanunu’na ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere açıkça aykırıdır. Bugün turizm işçisine dayatılan bu keyfilik, yarın diğer sektörlere de yayılacak.