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10 gün iş 1 gün izin yasalaştı! Ümit Özdağ'dan sert tepki geldi: Amaç, modern kölelik

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, turizm sektöründe çalışanların için 10 günlük mesai sonrası 1 gün haftalık izin hakkına ulaşabilmesini öngören düzenlemeye tepki gösterdi. Söz konusu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak, bugün yürürlüğe girmişti.

10 gün iş 1 gün izin yasalaştı! Ümit Özdağ'dan sert tepki geldi: Amaç, modern kölelik
Devrim Karadağ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan turizm işçilerinin 6 gün değil 10 gün çalışma sonrasında tatil izni kullanabileceği hakkındaki düzenlemeye tepki gösterdi.

"İŞÇİLERE DİNLENME HAKKINI BİLE ÇOK GÖRÜYOR"

Özdağ, şunları kaydetti:

"Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, turizm işçisi 6 gün değil, 10 gün çalışmadan hafta tatili hakkı kullanamayacak. Üstelik o gün çalıştırılan işçiye fazla mesai ücreti de verilmeyecek. Turizm Bakanı’nın aynı zamanda turizm patronu olduğu bir ülkede işçinin kaderi kölelik olmuştur. Patron Bakan, işçiye dinlenme hakkını bile çok görmektedir.

10 gün iş 1 gün izin yasalaştı! Ümit Özdağ dan sert tepki geldi: Amaç, modern kölelik 1

"DİĞER SEKTÖRLERE DE YAYILACAK"

  • Bu düzenleme Anayasa’nın dinlenme ve eşitlik hükümlerine, İş Kanunu’na ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere açıkça aykırıdır. Bugün turizm işçisine dayatılan bu keyfilik, yarın diğer sektörlere de yayılacak.
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  • Amaç; denetimsiz, kuralsız ve ucuz iş gücü düzeniyle Türk işçisini modern köle haline getirmektir. Zafer Partisi olarak Türk milletinin emeğini ve onurunu bu köle düzenine teslim etmeye asla müsaade etmeyeceğiz!

10 gün iş 1 gün izin yasalaştı! Ümit Özdağ dan sert tepki geldi: Amaç, modern kölelik 2

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ Turizm Zafer Partisi çalışan izin
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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Bravo. Zafer kazananlarındır
gelişmiş ülkeler çalışma saatlerini azaltır biz tam tersini yaparız zaten üç kuruşa çalıştırıyorlar birde kölelik sistemini getiriyorlar sonra çalışacak eleman bulamayacaklar
bu millete müstehak olsun
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