FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. 2021 turizm yılı olacak! 100 kişiden 71'i seyahat etmeyi düşünüyor

2021 turizm yılı olacak! 100 kişiden 71'i seyahat etmeyi düşünüyor

08.05.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketinin yaptığı araştırmaya göre, her 100 kişiden 71’i seyahat etmeyi düşünüyor. Aşılama çalışmalarının yaygınlaşması ile birçok kişinin tatil konusunda harekete geçeceği öngörülürken, ekonomistler salgın sonrası tüketicilerin alışkanlıklarının değişmesi ile turizm sektöründeki şirketlerin gerekli hazırlıkları yapması gerektiği konusunda uyarıyor.

2021 turizm yılı olacak! 100 kişiden 71'i seyahat etmeyi düşünüyor

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), 2020’nin küresel turizm tarihinin en kötü yılı olduğunu açıkladı. Son 1 yılda pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle seyahat edemeyen milyonlarca kişinin, 2021 yılında aşılama çalışmalarının giderek yaygınlaşmasıyla seyahat ve tatil konusunda harekete geçeceği öngörülüyor. Bu bağlamda sektörün, bu yıl toparlanmaya geçmesi bekleniyor.

Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Simon-Kucher & Partners, salgın sonrası otel, turizm ve eğlence sektöründeki değişen tüketici alışkanlıklarını inceleyen bir araştırma yaptı. 2020’nin aralık ayında 25 ülkede 3 bin 500’den fazla kişinin katılımıyla yapılan araştırmanın sonuçları, öncelikle tatil amaçlı seyahat eden her 100 kişiden 71’inin önümüzdeki dönemde seyahat etmeyi düşünebileceğini ancak bazı koşulları olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 29’u seyahat için kendilerinin veya halkın çoğunluğunun aşı olmasını bekleyeceğini dile getirirken, yüzde 30 da seyahatle ilgili kısıtlamaların kaldırılmasının yeterli olduğunu söyledi.

Ekonomistler ve turizm sektörünün öncüleri ise otel, turizm ve eğlence şirketlerinin değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlamaları ve 2021 ile 2022 yılı için gerekli hazırlıkları yapmalarının büyük önemini vurguluyor.

ŞİRKETLER HESAPLARINI NORMALLEŞMEYE GÖRE YAPSIN

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altınbaş Üniversitesi’nden ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, “Tüm sektörler özelinde söylemem gereken bir şey var. Konjonktürel olarak ortaya çıkmış olan ciro artışları ya da tam tersi cirolarla ilgili sıkıntıları sanki ilelebet kalacakmış gibi düşünmesinler. Hesaplarını normalleşmeye göre düşünsünler. Burada en kritik karar, pandemi esnasında insanların edindikleri alışkanlıkları pandemiden sonra ne derecede devam ettireceğidir. Şu anda insanlar uçağa binmiyor diye arabayı, kendi özel araçlarını tercih ediyor. Salgın bittikten sonra insanlar uçağa binecekler. Uzak mesafelere otomobille gitmek çok mümkün değil” dedi.

SALGIN BİTİNCE ARTAN TALEPLERDE BİRİKME OLUŞACAK

Pandemide birçok kişinin son anda rezervasyonları tercih ettiğini belirten Alkin, “Bugünün olumsuz şartlarına bakarak, son dakika rezervasyon yapanlar şanslı oldu. Şu anda oteller son anda yapılan rezervasyonları kabul ediyor. Ancak bu alışkanlığın devam ettirileceği anlamına gelmiyor. Çünkü bir anda pandemi ortadan kalktığında, herkes evinde oturmaktan sıkıldığı için mümkün olacak ilk tatil anında bir yerlere gidecekler. O zaman da korkunç bir birikme olacak. O yüzden benim tüketicilere tavsiyem, 2022 için düşündükleri izin günlerini bir kenara yazsınlar. Gidebilecekleri yerlere, otellere baksınlar. İzinlerine 1 yıl kala, rezervasyon yapmaya başlasınlar” diyerek tüketicilere tavsiyelerde bulundu.

Seyahat talebi artan tüketicilerin en çok uçakları tercih edeceğini söyleyen Alkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Tüketiciler uçak biletlerini de ayırsın. Kimse uçak bileti bulamayacak, net söylüyorum. Çünkü hava yolları şirketleri, büyük ihtimalle, dünyadaki uçak sayılarını azalttılar. Şimdi o hangarlardan uçakları geri çıkaracaklar. Bu da epey uzun bir süreç. Aşırı talep birikmesi olacak fakat ilk etapta uçak arzı az olacağı için yetişmek pek mümkün olmayacak. Fiyatlar artacak, yer bulunmayacak ki şu anda bile böyle uçaklarda. Tüm bunlar oteller için de geçerli. Ancak bu tabloya bakarak oteller ve hava yolu şirketleri hemen kapasite genişlemesine karar vermesinler. İnsanlar yavaş yavaş üzerlerindeki ataleti atacaklar. Şimdi baktığımızda, 2022’ye doğru bile rezervasyonlar çoğalmaya başladı. Baya bir talep var. Araştırmadan gelen ortalamada yüzde 70 civarında evde oturan insanlar ‘ben artık bir tatile çıkayım’ diyor. Yani hem yerli hem yabancı turistin otelleri ve uçakları dolduracağı bir sezona gireceğiz. Bu demek değildir ki kurtulacağız. 2022 için de bu geçerli. 2023 yılında, turizm sektörü kendini toparlanmış gibi hissetmeye başlayacak. Yani daha çok uzun yol var.

TURİZM ENDÜSTRİSİ BU YIL TOPARLANMAYA GEÇECEK

İstanbul Rehberler Odası Başkanı Sedat Bornovalı ise, “Hemen hemen sıfıra düşmüş olan seyahat talebinin artması kuşkusuz büyük bir sürpriz olmaz. Toplamda büyük bir risk var ve o riskin ortadan kalkması umudu mevcut. Bu nedenle de yüzde 71’in tatil amaçlı seyahat etmeyi düşünebilmesi çok olağan. Diğer yandan asıl yapmamız gereken diğer yüzde 29’u sorgulamak. Seyahat edecek kişiler evde veya kentlerinde kalmanın ruh haliyle tatile gitmeyi hatta normalin üzerinde masraf etmeyi kabullenebilir gibi görünüyorlar. Piyasa yeni fiyatlarla şekillendiğinde ailelerce geçen yılın ekonomik sonuçlarıyla birlikte yapılan değerlendirmeler ne yazık ki ertelenebilen bir ihtiyaç olan turizme hemen yeşil ışık yakmayabilir. Yine de tabii ki turizm endüstrisi bu yıl toparlanmaya geçecektir” diye konuştu.

Tüketicilerin bir kısmının kalabalık ortamlarını özlediğini bir kısmının ise daha az kalabalık tatil beldelerini tercih etmek istediğini söyleyen Bornovalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Doğrudan irtibatta olduğum tüketiciler söz konusu olduğunda hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talepler geliyor. Herkes ümit verici sözler duymak ve bunlara inanıp seyahate tekrar başlamak istiyor. Diğer yandan kimse tam eskisi gibi gezmek istemiyor. Tüketici mümkün olduğu kadar daha az kalabalık gezmek, hatta kendi tanıdığı kişilerden oluşan ufak, orta boy grupların dışına çıkmadan gezmek istiyor. Ayrıca yılın kısa süresinde kullanılan geri kalan kısmında atıl kalan tatil evlerine ilgi çok yoğunlaştı, hatta buralara tadilat yaptıran, artık kentten kaçıp daha sık buralarda kalmayı yeğleyeceklerini belirtenler de çok sayıda. Bu da alıştığımız biçimiyle tatilciye hizmet sunan sağlayıcıların birçok gelir kalemini elinden alabilecek gibi görünüyor. Tatil beldelerinde bu bireylere aileleriyle birlikte yeni deneyimler yaşatacak öneriler getirmek turizmin soluk alması açısından yeni bir niş oluşturabilir.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çatı katında dehşete düşüren keşif! Yetkililer bile şaşkına döndüÇatı katında dehşete düşüren keşif! Yetkililer bile şaşkına döndü
Savcılı Plajı'na 2 milyon TL'lik yatırımSavcılı Plajı'na 2 milyon TL'lik yatırım
Ceviz yetiştiriciliği için devlet desteği var mı?Ceviz yetiştiriciliği için devlet desteği var mı?
Anahtar Kelimeler:
pandemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
yapin yapin biz yine dukkani kapatir eve gireriz, insanmiyiz bizya, turist gelsin yeter.... bizim hastamiz dursun, 50 yas ustu beklesin ogretmen beklesin, otobus soforu beklesin.. turisti oynatacak animatör e aşı yapın

En Çok Okunan Haberler

Akın ettiler! Bugün 17.00'ye kadar açık olacak

Akın ettiler! Bugün 17.00'ye kadar açık olacak

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevden alındı

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevden alındı

Sağlık çalışanlarına ek ödeme kararı

Sağlık çalışanlarına ek ödeme kararı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den, kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den, kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi

Dogecoin'de sert yükseliş!

Dogecoin'de sert yükseliş!

Bayramda ücretsiz olacak

Bayramda ücretsiz olacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

TCMB yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

TCMB yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

eBay'dan kripto para adımı!

eBay'dan kripto para adımı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.