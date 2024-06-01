22 bin liralık fark: Fiyatları duyunca onlar da şaşırdı: Çifte tarifeyi anbean kaydettiler

Tatil sezonu geldi çattı. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olma ihtimali karşısında açıklama bekleyen milyonlar plan yapmaya başladı. Ancak yerli tatilciler bu yıl yüksek fiyatlar karşısında zora girdi. Bodrum’da 1 haftalık konaklamanın bedeli Paris ve Dubai gibi şehirlerin fiyatlarını 3’e katlarken fiyatlar sadece yerli turiste değil yabancı turiste de çok gelmeye başladı.

Ekol TV muhabirleri turizmdeki fiyatlarda gelinen son durumu gözler önüne serdi. Yerli ve yabancı turist olarak otelleri arayan muhabirler otellerin yerli ve yabancı turiste verdiği farklı fiyatları duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

5 GECE İÇİN 141 BİN 500 LİRA

Önce yerli turist olarak otel yetkilileri ile görüşen muhabirler 5-10 Haziran tarihleri arasında 2 kişi için bir oda ve her şey dahil konaklama ücretlerini sordular. Görevlinin verdiği yanıt ise, “Ultra her şey dahil 141 bin 500 lira” oldu. Bunun yanı sıra rezervasyon yaptırmak için de yüzde 30 ön ödeme şartı sunuldu.

YABANCI TURİSTE DAHA DÜŞÜK FİYAT

Bir diğer muhabir ise Sierra olarak aynı oteli arayarak, “Londra’dan yeni geldim ama şu an İstanbul’dayım. Bu da Türk numaram. Evime dönmeden önce arkadaşımla 5 günlüğüne Belek’e gelmek istiyorum . Otelinizin fiyatını öğrenebilir miyim? Haziran’ın 5’inden 10’una kadar. 5 gece 2 yetişkin için” sorusunu sordu. Otel yetkilileri ise, “5’inden 10’una kadar bahçe manzaralı 2 kişi 1 oda için 3.410 euro” diye cevap verdi.

22 BİN LİRALIK FARK

Güncel euro kuruna bakıldığında 3.410 euronun 119 bin 418 liraya denk geldiği görülüyor. Ancak bu rakam yerli turist için verilen 141.500 liralık rakamın 22.082 lira daha altında kalıyor.







