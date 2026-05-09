FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm

Akdeniz'in incisi ilk kez Kültür Yolu sahnesinde! Mersin'de festival coşkusu başladı

İçerik devam ediyor

Akdeniz’in mavisi ile Torosların heybetini kültür ve sanatla buluşturan Mersin, bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılışını gerçekleştirdiği festival kapsamında şehir; 16 farklı noktada düzenlenecek toplam 159 etkinlikle dev bir kültür ve sanat sahnesine dönüşecek.

Akdeniz’in en önemli liman kentlerinden biri olan Mersin, bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin durakları arasına katıldı. Kadim tarihi, zengin mutfağı, sahil şeridi, tarihî mirası ve çok katmanlı kültürel yapısıyla öne çıkan şehir, festival boyunca kültür ve sanatın farklı disiplinlerini aynı çatı altında buluşturacak kapsamlı bir programa ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un startını verdiği festivalin açılış törenine; Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Hasan Ufuk Çakır, Havva Sibel Söylemez, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Levent Uysal ile AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy katıldı.

Akdeniz in incisi ilk kez Kültür Yolu sahnesinde! Mersin de festival coşkusu başladı 1

Festivalin açılışında konuşan Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin bugün 7 bölgede 26 şehre ulaşarak dünyanın en kapsamlı ve en uzun soluklu kültür sanat organizasyonlarından biri hâline geldiğini söyledi.

MERSİN İLK KEZ KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR!

Mersin’in doğal ve kültürel zenginliklerine vurgu yaparak konuşmasına başlayan Ersoy, “Akdeniz’in mavisi ile Torosların heybetinin buluştuğu bu eşsiz şehirde, Mersin Kültür Yolu Festivali’nin açılışı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kadim tarihi, eşsiz doğal güzellikleri, çalışkan insanları ve bereketli topraklarıyla Akdeniz’in incisi Mersin’imizin bu güzel organizasyona ev sahipliği yapması da bizler için ayrıca kıymetlidir.” dedi.

Akdeniz in incisi ilk kez Kültür Yolu sahnesinde! Mersin de festival coşkusu başladı 2

İstanbul’da 2021 yılında Beyoğlu Kültür Yolu ile başlatılan sürecin bugün uluslararası ölçekte dikkat çeken bir organizasyona dönüştüğünü belirten Ersoy, şunları söyledi:
“Bizler, 2021 yılında İstanbul’da Beyoğlu Kültür Yolu ile başlattığımız bu büyük kültür ve sanat yolculuğunun başarılı olacağına emindik. Çok şükür ki emeklerimizin karşılığını aldık ve kültür yolu festivallerimiz bugün 7 bölgede 26 şehre ulaşarak dünyanın en kapsamlı ve en uzun soluklu kültür sanat organizasyonlarından biri haline gelmiştir. Bu başarı aynı zamanda Türkiye’nin kültüre, sanata ve ortak kültürel mirasa verdiği önemin de en güçlü göstergesidir.”

Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri sayesinde kültür ve sanat etkinliklerinin ülkenin dört bir yanına yayıldığını ifade ederek, şehirlerin markalaşması, yerel ekonominin ve turizmin canlanması ile toplumsal kaynaşmanın güçlenmesi gibi hedeflere de eş zamanlı olarak ulaşıldığını kaydetti.

Akdeniz in incisi ilk kez Kültür Yolu sahnesinde! Mersin de festival coşkusu başladı 1

Mersin Yalnızca Bir Turizm Destinasyonu Değil, Yaşayan Bir Kültür Hazinesidir
Mersin’in tarihî ve kültürel zenginliğine dikkat çeken Bakan Ersoy, kentin geçmiş ile geleceği buluşturan güçlü bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.
Ersoy konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Yüzyıllar boyunca Bereketli Hilal’in önemli bir parçası olan bu kadim liman kenti; bugün de geçmiş ile geleceği buluşturan güçlü bir köprü vazifesi görmektedir. 321 kilometrelik sahil şeridi, berrak denizi, mavi bayraklı plajları, yayla kültürü ve bereketli topraklarından doğan zengin mutfağıyla Mersin; yalnızca bir turizm destinasyonu değil, aynı zamanda yaşayan bir kültür hazinesidir.”
Alahan’dan Mamure’ye, Kızkalesi’nden Tarsus’a uzanan tarihî mirasın yanı sıra Yumuktepe’den Soli Pompeipolis’e kadar uzanan binlerce yıllık geçmişin Mersin’i insanlık tarihinin izlerini taşıyan açık hava müzesine dönüştürdüğünü belirten Ersoy, kentin inanç turizmi açısından da önemli merkezlere sahip olduğunu ifade etti.

Akdeniz in incisi ilk kez Kültür Yolu sahnesinde! Mersin de festival coşkusu başladı 4

16 NOKTADA 159 ETKİNLİK DÜZENLENECEK

Festival kapsamında Mersin’in 16 farklı noktada toplam 159 etkinliğe ev sahipliği yapacağını açıklayan Bakan Ersoy, programın konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere uzanan geniş bir yelpazede hazırlandığını söyledi.

Ersoy, “Mersin Kültür Yolu Festivalimiz; 16 farklı noktada, 57 başlık altında gerçekleştirilecek ve toplamda 159 etkinlikle şehrimiz adeta bir kültür ve sanat sahnesine dönüşecek.” dedi.

Akdeniz in incisi ilk kez Kültür Yolu sahnesinde! Mersin de festival coşkusu başladı 5

Festival kapsamında 13 konser, 4 sergi ve yerleştirme, 19 yetişkin atölyesi ve 8 çocuk atölyesinin düzenleneceğini belirten Ersoy, programın her yaştan vatandaşa hitap eden kapsayıcı bir kültür şöleni sunduğunu ifade etti.

Soli Sahili’ne kurulan ana sahnede Oğuzhan Koç, Bengü, Kubat, Simge, Alişan, Sefo, Merve Özbey, Ferhat Göçer ve Serkan Kaya’nın Mersinlilerle buluşacağını belirten Ersoy, Mersin İdman Yurdu Meydanı’nda oluşturulan Çocuk Köyü ile çocuklara yönelik özel etkinlik alanı hazırlandığını söyledi.

Çocukların sanatla erken yaşta buluşmasının önemine dikkat çeken Ersoy, planlanan etkinliklerin geleceğe yönelik önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.

Soli Sahili’nden Tarsus Müzesi’ne, Mersin Kültür Merkezi’nden İl Halk Kütüphanesi’ne kadar uzanan geniş mekân ağıyla şehrin tarihî ve modern dokusunun sanatla bütünleştirildiğini kaydeden Ersoy, festivalin Mersin’in kültürel zenginliğini ön plana çıkaracağını belirtti.

Akdeniz in incisi ilk kez Kültür Yolu sahnesinde! Mersin de festival coşkusu başladı 6

GASTRONOMİ PROGRAMINDA ÜNLÜ ŞEFLER YER ALACAK

Festival kapsamında gastronomi programı ve Lezzet Noktası seçkisinin de hazırlandığını açıklayan Ersoy, Mersin mutfağının ulusal ve uluslararası ölçekte görünürlüğünün artırılacağını söyledi.

Food and Travel dergisinin genel yayın yönetmeni Ebru Erke’nin gastronomi programına ev sahipliği yapacağını belirten Ersoy, Terrazza Italia’nın şefi Claudio Chinalli ile Michelin yıldızlı Od Urla’nın şefi Melih Demirel’in de programa eşlik edeceğini açıkladı.

Akdeniz in incisi ilk kez Kültür Yolu sahnesinde! Mersin de festival coşkusu başladı 7

Farklı konuk şeflerin katılımıyla Mersin mutfağının çok yönlü perspektifle ele alınacağını ifade eden Ersoy, 46 restoranı kapsayan gastronomi seçkisinin ise Mersin’in güçlü ve katmanlı yemek kültürünü yansıtacağını söyledi.

Ersoy, seçkinin ortak paydasında kaliteli malzeme kullanımı, yerel tatların korunması ve güçlü misafirperverlik anlayışının bulunduğunu dile getirdi.

KÜLTÜR VE SANAT GELECEĞE YÖN VEREN GÜÇLÜ BİR DİNAMİKTİR

Kültür ve sanatın şehirleri dönüştüren ve toplumu birleştiren güçlü bir unsur olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, Mersin’de atılan adımın da bu vizyonun bir yansıması olduğunu ifade etti.

Akdeniz in incisi ilk kez Kültür Yolu sahnesinde! Mersin de festival coşkusu başladı 8

Ersoy konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bizler inanıyoruz ki; kültür ve sanat yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda şehirlerimizi dönüştüren, toplumu birleştiren ve geleceğe yön veren güçlü bir dinamiktir. Mersin’de attığımız bu adım da tam olarak bu vizyonun bir yansımasıdır. Bu duygularla, Mersin Kültür Yolu Festivalimizin şehrimize, ülkemize ve tüm sanat dünyasına hayırlı olmasını diliyor; bu eşsiz yolculuğun ilham veren, birleştiren ve çoğaltan bir güç olmasını temenni ediyorum.”
Bakan Ersoy, organizasyonda emeği geçen sanatçılara, kurumlara, yerel paydaşlara ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
100 milyar TL’lik katkı sağlanması bekleniyor!100 milyar TL’lik katkı sağlanması bekleniyor!
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

SPK, TÜİK ve Merkez Bankası'nda kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

SPK, TÜİK ve Merkez Bankası'nda kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Evini arabasını satıp memleketine fabrika kurmuştu! 178 çeşit ürün üretti

Evini arabasını satıp memleketine fabrika kurmuştu! 178 çeşit ürün üretti

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.