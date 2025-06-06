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Akın akın geldiler! Kurban Bayramı'nda Bodrum'a 24 saatte 50 bin araç girdi

4 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler arife günü yola çıktı. Bayramı memleketlerinde ya da tatil merkezlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, özellikle İstanbul çıkışında ve otoyollarda uzun kuyruklara neden oldu. Bodrum'a son 24 saatte 50 bin araç giriş yaptı.

Akın akın geldiler! Kurban Bayramı'nda Bodrum'a 24 saatte 50 bin araç girdi
Devrim Karadağ

Dün sabah İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde oluşan trafik nedeniyle araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken, Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Sakarya geçişi Ankara istikametinde de yoğunluk oluşturdu.

‘KİLİT KAVŞAK’TA KUYRUK

Batı illerinden Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki 43 ile ulaşımın sağlandığı karayollarının kesişim noktasındaki ‘Kilit Kavşak’ olarak bilinen Kırıkkale geçişlerinde de bayram yoğunluğu yaşandı. Dün sabah saatlerinde başlayan yoğunluk ilerleyen saatlerde giderek arttı. Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri karayollarındaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

BODRUM'A 24 SAATTE 50 BİN ARAÇ GİRDİ

Muğla’nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum’a Kurban Bayramı öncesi 24 saatte 50 bin araç girişi oldu. Polis ve jandarma ekipleri kontrol noktalarında denetimlerini sıklaştırırken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Marmaris, Fethiye ve Datça da tatilci akınına uğradı. Bayram tatilini buralarda geçirmek isteyenler Antalya-Muğla karayolunda yoğunluğa neden oldu.

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SÜRÜCÜLERE ÇAY VE ÇİÇEK

Antalya’da jandarma ekipleri, kentin girişinde sürücülere emniyet kemeri, alkol ve hız limiti kontrolleri yaptı. Jandarma personelinin çiçek verdiği sürücülerden yorgun olduğu tespit edilenler, trafik noktasında dinlenmeye alındı. Bu sürücülere de çay ikram edildi.

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BAKAN YUMAKLI ŞOFÖR KOLTUĞUNA GEÇİP DENETİME ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da gıda denetim aracının şoför koltuğuna geçip bayram öncesi yapılan denetimlere eşlik etti. Ardından bakanlık tarafından geçen yıl uygulamaya alınan Gıda Denetimlerinde Karekod Uygulaması hakkında açıklamalarda bulunan Yumaklı, şunları söyledi:

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“28 Temmuz’a kadar süre vererek işletmelerin QR kodlarını gelen müşterilerin görebileceği şekilde asmalarını istedik. Burayı daha önce Ramazan Bayramı öncesinde denetlemiştik. Bugün tekrar geldik. Çünkü bayram öncesinde ve esnasında çok tüketilen şekerlemelerin kullanıldığını biliyoruz. Üretim tesisine baktık. Ürünlerin paketlenmesinden sunumuna, etiketinden son kullanım tarihe kadar denetledik. Ben de mesai arkadaşlarıma iştirak ettim. Biz denetimleri firmaların önlem alması için yapıyoruz. Asıl önemli olan tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması. Her zaman söylediğimiz gibi tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmak en doğal hakkıdır. Biz de bakanlık olarak bütün arkadaşlarımızla birlikte bu hakkı sonuna kadar tavizsiz, toleransız korumaya devam edeceğiz.”

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Bodrum tatil
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