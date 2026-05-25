Akın edecekler: 'Hiç beklemediklerimiz de gelmeye başladı'

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan anıtsal yapılarıyla medeniyetlere ev sahipliği yapan Bursa'nın İznik ilçesinin, yurt dışındaki acentelerin tur paketlerine girdiği, mayıs döneminden sonra ciddi sayıda yabancı turistin bölgeye beklendiği bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, geçen yıl 365 bin 78 yabancı ve 1 milyon 395 bin 975 yerli turist kentteki otellerde konakladı. Toplam 2 milyon 949 bin 385 geceleme sayısının gerçekleştiği kentte turistlerin ortalama kalış süresi ise 1,67 gece olarak hesaplandı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Engin Balta, AA muhabirine, geçen yıl Bursa turizminde yoğun bir turistik faaliyet yaşandığını söyledi.

Balta, göreve geldikleri ekim ayından itibaren Bursa ve Yalova turizmi için çok önemli projeler üretmeye başladıklarını belirtti.

"BU YIL YABANCI TURİST SAYILARININ ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Endonezya ve Malezya'dan geçen yıl Bursa'ya yoğun ilgi olduğuna dikkati çeken Balta, "Endonezya ve Malezya'nın dışında Orta Doğu ülkelerinden ve özellikle Kuveyt'ten çok sayıda yabancı turist geldi. Bursa artık onların evleri gibi. Daha sonra da hiç beklemediğimiz Avrupalı turistlerimiz de gelmeye başladı. Bu ülkelerden gelen turist sayısı her geçen gün artıyor. Bunlar da güzel haberler bizim için. Bu yıl yabancı turist sayılarının artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Balta, geçen yıl 365 bin yabancı turistin Bursa'da konakladığını, Bursa için bunun iyi bir sayı olduğunu belirterek, kente daha fazla yabancı turist gelmesini istediklerini kaydetti.

Endonezya ve Malezya pazarıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Balta, şöyle devam etti:

"O ülkelerdeki turizm acentelerini burada ağırlamayı planlıyoruz. Birçok ülkeden basın mensuplarını bölgemizde ağırlamayı planlıyoruz. Bölgemizin tanıtımının daha fazla kitlelere duyurulmasını ve yabancı turistlerin buraya gelmesini sağlayacağız. Dünyada önde gelen büyük turizm fuarlarının hepsine katılım sağlıyoruz. Malezya fuarımız olacak. O fuara da hazırlıklarımızı yapıyoruz. Daha sonra Moskova'da turizm fuarımız olacak. Oraya da hazırlık yapıyoruz. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"2026 YILI İZNİK YILI DİYEBİLİRİZ"

Balta, Papa 14. Leo'nun geçen yıl 28 Kasım'da İznik'i ziyaret etmesiyle inanç turizminin daha da ön plana çıktığını vurguladı.

Papa 14. Leo'nun ziyaretinin dünya basınında geniş yer bulduğunu hatırlatan Balta, bu ziyaretin İznik'in tanıtımına büyük katkı sağladığını ve birçok yabancı turistin buraya gelmek istediğini anlattı.

Balta, İznik ve Bursa'nın tanıtımı için birçok uluslararası fuara katıldıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En son Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'na katıldık. Orada İznik çok konuşuluyordu. Özellikle yurt dışından acenteler İznik için tur paketleri hazırlamış. İznik'te mayıs döneminden sonra çok ciddi sayıda yabancı turist ağırlamayı planlıyoruz. İznik ile ilgili hazırladığımız inanç rotalarını dolaştık. Birçok esnafla iletişim kurduk. Esnafımız turizm hareketliliğine hazır ve çok ciddi hevesleri de var. İnanç rotası projesi kapsamında İznik için çalışmalarımızı sürdürüp oraya yabancı turistleri getirmeyi planlıyoruz. Bölgemizin en önemli yerlerinden birisi İznik ve bunun için de 2026 yılı İznik yılı diyebiliriz."

Yabancı turistler için İznik ile alakalı birçok rota oluşturulduğuna dikkati çeken Balta, şunları kaydetti:

"İznik ile ilgili projelerimizi ve paket programları hazırladık. Yabancı ülkelerdeki acentelerle bu paket programları paylaşıyoruz. Onlar da bu turları kendi vatandaşlarına sunuyor. Yabancı turistlerin buraya gelmesiyle bu turları meslektaşlarımızla da yapmayı planlıyoruz. Almanya, İngiltere, Hollanda, İsviçre gibi ülkeler bu turlara daha çok talep gösteriyor."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

