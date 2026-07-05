FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm

Akın ediyorlar! Çöplüğe döndü, ölümle burun buruna gelen var

İçerik devam ediyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan ve efsanelere göre Lidyalı kralların ve Frigya Kralı Midas'ın yıkandığı rivayet edilen Tabak Deresi'ndeki 'Dev Kazanları', kontrolsüz ziyaretçi akını yüzünden adeta can çekişiyor. Bölgedeki eşsiz doğa harikası, altyapı eksikliği ve duyarsızlık nedeniyle çöplüğe dönerken, serinlemek için şelaleye giren vatandaşlar da ölümle burun buruna geliyor.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Tabak Deresi kanyonu içerisinde, suyun binlerce yıllık aşındırmasıyla oluşan dev kazanları, muhteşem görsel şöleniyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Antik çağlarda Lidya Krallığı'na başkentlik yapmış Sardes'in hemen yanı başında, UNESCO Küresel Jeopark ağı ile iç içe bir konumda yer alan bu doğal havuzların, bir zamanlar Lidya kralları ve efsanevi Kral Midas tarafından banyo yapmak için kullanıldığı düşünülüyor. Gerek jeolojik gerekse tarihi arka planıyla Türkiye’deki en önemli bölgelerden biri olma özelliği taşıyan bölge son yıllarda artan insan etkileriyle çevre felaketine doğru sürükleniyor.

Akın ediyorlar! Çöplüğe döndü, ölümle burun buruna gelen var 1

Görsel güzelliği ve kolay ulaşımı sayesinde her yıl binlerce kişinin akınına uğrayan bölgede, herhangi bir düzenli yürüyüş yolu veya seyir terası bulunmuyor. Ziyaretçilerin doğanın içine kontrolsüz bir şekilde dağılması, beraberinde büyük bir çevresel etkileri de beraberinde getiriyor.

Akın ediyorlar! Çöplüğe döndü, ölümle burun buruna gelen var 2

Manzarayı izlemeye veya vakit geçirmeye gelen duyarsız vatandaşların geride bıraktığı plastik şişeler, ambalaj atıkları ve yiyecek artıkları, dev kazanlarının çevresini adeta çöplüğe dönüştürmüş durumda. Dünyada eşine az rastlanan bu yapılar, kirliliğin gölgesinde adeta can çekişiyor.

Akın ediyorlar! Çöplüğe döndü, ölümle burun buruna gelen var 3

YASAK OLMASINA RAĞMEN YÜZMEYE GELENLER TEHLİKE ALTINDA

Bölgedeki tehlike sadece çevre tahribatı ile sınırlı değil. Görselliğe aldanarak dev kazanlarının sularına girmeye ve yüzmeye çalışan vatandaşlar büyük bir risk alıyor. Kayaların son derece kaygan yapısı, suyun derinliği ve akıntı nedeniyle her yıl birden fazla kişi şelaleden düşme ile suda boğulma tehlikesi atlatıyor. Yaşanan bu kazalar çoğu zaman kıl payı atlatılsa da, durumun ciddiyeti bölgedeki güvenlik açığını gözler önüne seriyor.

Akın ediyorlar! Çöplüğe döndü, ölümle burun buruna gelen var 4

Hem çevre felaketinin durdurulması hem de yaşanabilecek can kayıplarının önüne geçilmesi için doğaseverler ve yöre halkı, alanda acil bir düzenleme yapılmasını talep ediyor. Bölgeye doğayla uyumlu yürüyüş yolları yapılması, atık yönetimi için çöp konteynerleri yerleştirilmesi ve suya girilmesinin tehlikeli olduğunu belirten uyarı levhalarının asılması, bu eşsiz mirasın geleceğe taşınması için hayati önem taşıyor.
Eşine az rastlanan bir bölgeye sahip olduklarını ancak değerinin bilinmediğini belirten Salihli Çamurhamamı Mahalle Muhtarı Atakan Oğuz, "Dev Kazanları adını verdiğimiz bölge tarihte ‘Eşek Kulaklı Midas’ın banyo yaptığı yer olarak biliniyor. Lidya krallarının burada banyo yaptığını biliyoruz. UNESCO Kültür Mirası listesinde. Buranın turizme kazandırılması için hem Salihli Kaymakamlığı ile hem de belediyelerimizle hem de bakanlıklarımızla birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Bu bölgeye bir tesis kazandırılabilirse, ziyaretçilerin gezmesi için ahşap yürüme yolları yapılırsa güzel olur. Vatandaşların gelip tehlikesiz bir şekilde gezmesi sağlanır. Yüzmeye gelenler olursa boğulmaların önüne geçilir" dedi.

Akın ediyorlar! Çöplüğe döndü, ölümle burun buruna gelen var 5

"KAYALIK OLDUĞU İÇİN VATANDAŞLARIN AYAĞI KAYIP DÜŞEBİLİYOR"

Kaygan kayalar dolayısıyla vatandaşların sık sık düşme tehlikesi yaşadığını belirten Muhtar Oğuz, "Çevrede piknik yapılıyor. Başında da bir güvenlik görevlisi olursa ziyaretler kontrollü olur, yangın riski kalkar. Yüzmeye gelenler de kontrollü bir şekilde yüzer boğulma olmaz. Burada yüzmek yasak ancak vatandaşlar gelip burada yüzüyorlar. Burada çok boğulma oluyor. Kayalık olduğu için vatandaşların ayağı kayıp düşebiliyor. Bunların önüne geçmek için tesis olması gerekiyor. Burası ayrıca ormanın dibinde olduğundan vatandaşlar buraya ateşli piknik yapmaya geliyor ve yangın riski taşıyor. Eğer buraya bir tesis kazandırabilirsek bu yangın riskinin de önüne geçeriz. Gerekli mercilerdeki arkadaşlar gelip burayı incelemesi lazım. Burası birçok turistik yerden daha değerli ancak turizme kazandırılmadığından geri kalıyor" ifadelerini kullandı.

Akın ediyorlar! Çöplüğe döndü, ölümle burun buruna gelen var 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın için 2 senaryoyu verdi 'Görüp görebileceğimiz yer...'Altın için 2 senaryoyu verdi 'Görüp görebileceğimiz yer...'
Avrupa'nın en çok kazandıran borsası yüzde 15 getiri sağladıAvrupa'nın en çok kazandıran borsası yüzde 15 getiri sağladı

Anahtar Kelimeler:
Manisa Salihli Turizm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Dengeleri baştan kuracak hamle

Dengeleri baştan kuracak hamle

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için resmi açıklama!

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için resmi açıklama!

Gamze Erçel bikinili halinden rahatsız oldu! "Psikolojim bozuldu"

Gamze Erçel bikinili halinden rahatsız oldu! "Psikolojim bozuldu"

Avrupa Türkiye'den acil istedi: 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

Avrupa Türkiye'den acil istedi: 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

Sıfıra göre yüzde 80 ucuz: Vatandaş ona yönelmeye başladı

Sıfıra göre yüzde 80 ucuz: Vatandaş ona yönelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.