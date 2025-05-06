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Akın ettiler! Tüm zamanların nisan rekoru... 'En zor' dönemin ardından geldi

Turizmde ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 düşüş yaşayan Antalya, 4'üncü ayda gelen 1 milyon 209 bin 492 turist ile tüm zamanların nisan rekorunu kırdı. 4 ayda kente gelen toplam turist sayısı ise 2 milyonu aştı.

Akın ettiler! Tüm zamanların nisan rekoru... 'En zor' dönemin ardından geldi

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Antalya'da, 2025 yılının ilk çeyreği, geçen yıllara göre en kötü dönemini geçirdi. Ocak ayına rekorla başlanan turizmde, şubat ve mart aylarında ciddi oranda yaşanan düşüşlerle, geçen yılın aynı dönemine göre gerileme oranı yüzde 20'ye ulaştı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu'nun, "En zor kış dönemini geçirdik" diye nitelendirdiği 2025 yılının üç aylık döneminin ardından nisan ayı yeni bir rekorla geldi.

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TÜM ZAMANLARIN NİSAN REKORU

Yılın ilk üç ayında 855 bin turist gelen Antalya, sadece nisan ayında 1 milyon 209 bin 492 turist sayısıyla, geçen yıla göre yüzde 20'lik düşüşü telafi ederek, toplam turist sayısında 2024'ün ilk dört aylık dönemi ile aynı düzeye ulaştı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, nisan ayında Antalya'ya gelen turist sayısı, rekor yılı olan 2024'ün Nisan ayına göre yüzde 14 oranında artarak 1 milyon 209 bin 492 oldu. Geçen yıl nisan ayında gelen turist sayısı ise 1 milyon 61 bindi. 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde 2 milyon 66 bin 964 turistin geldiği Antalya'ya, 2025 yılının aynı döneminde gelen turist sayısı ise 2 milyon 64 bin 921 oldu.

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ALMANLAR İLK SIRADA

Tüm zamanların en çok turist gelen nisan ayı rekoru kırılan Antalya'da milliyetlere göre dağılıma bakıldığında ise yüzde 32'lik artış ve 343 bin kişiyle Almanlar ilk sırada yer aldı. Alman turistlerin toplam gelen turist sayısındaki payı yüzde 30'u aştı. Nisan ayında en çok turist gelen ikinci ülke ise yüzde 7'lik düşüş ve 180 bin 418 kişiyle Rusya Federasyonu oldu. Rus turistlerin toplam turist sayısındaki payı ise yüzde 16'da kaldı. Üçüncü sıradaki İngiltere'den yüzde 18 artışla 167 bin 145 turist geldi. Dördüncü Hollanda'dan yüzde 17 artışla 89 bin 456 turist geldi. Beşinci sıradaki Polonya'dan ise yüzde 9 artışla 73 bin 686 turist geldi.

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2025 yılı Ocak-Nisan dört aylık toplam turist sayısı milliyetlere göre dağılımda ise ilk sırayı 530 bin 996 kişi ile Almanlar aldı. En çok turist gönderen diğer ülkeler Rusya 317 bin 584 kişi, İngiltere 334 bin 290 kişi, Polonya 111 bin 173 kişi, Hollanda 102 283 bin kişi. (DHA) Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
antalya turist
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