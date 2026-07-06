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Amasra'ya 103. kruvaziyer seferi! 1085 yolcu ile limana yanaştı

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

Amasra'ya 103. kruvaziyer seferi! 1085 yolcu ile limana yanaştı

Bartın'ın tarihi geçmişi ve doğasıyla ünlü turizm merkezi Amasra'ya 1085 yolcu ve 431 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana ilçeye 103. seferini gerçekleştirdi.
İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Amasra ya 103. kruvaziyer seferi! 1085 yolcu ile limana yanaştı 1

Turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Yolcuların bir kısmı ise tur otobüsleriyle Bartın şehir merkezi ile Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesine gitti.

Amasra'ya 2022'den bu yana 87 bin 487 turist getiren geminin akşam saatlerinde Bozcaada'ya gideceği öğrenildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasra turist Kruvaziyer
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