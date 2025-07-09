FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm

Ankara, "2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 10’uncu Toplantısı’nda alınan ortak kararla, başkentimiz Ankara 2026 yılı için "Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edildiğini duyurdu.

Ankara, "2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edildi

"Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Turizm Bakanları Toplantısı"nın 10'uncusu Ankara'da bir otelde yapıldı. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra, TDT'ye üye ve gözlemci ülkelerin delegasyon başkanları ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da katıldı.

Ersoy, açılış konuşmasında, toplantının ülkeler arasındaki kadim kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğine yürekten inandığını söyledi.

Ortak dil, tarih, kültür ve medeniyet anlayışı etrafında şekillenen Türk dünyasının bölgesel ve küresel ölçekte daha görünür ve bütüncül yapıya dönüştüğünü belirten Ersoy, "Türk Devletleri Teşkilatı, bu dönüşümün kurumsal omurgasını oluştururken, bizlere ortak potansiyelimizi değerlendirmek ve işbirliği için çok kıymetli fırsatlar sunmaktadır." diye konuştu.

Ersoy, Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerle turizm alanındaki ilişkilerinin somut verilerle de güçlendiğinin altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"2025 yılı ilk 5 aylık periyotta Azerbaycan'dan 317 bin, Kazakistan'dan 203 bin, Kırgızistan'dan 79 bin, Özbekistan'dan 215 bin, Macaristan'dan 58 bin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 106 bin, Türkmenistan'dan ise 70 bin ziyaretçiyi ülkemizde ağırladık. Bu vesileyle Türkiye'ye gösterdikleri yoğun ilgi için tüm kardeş halklara ve siz değerli meslektaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum."

"TARİHİMİZE IŞIK TUTAN KALINTILARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYORUZ"

Bakanlık tarafından ziyaretçi deneyimini zenginleştirmek amacıyla kültürel miras alanlarında yürütülen çeşitli projeleri de paylaşan Ersoy, gece müzeciliği uygulamasının başlatıldığını anımsattı.

Bakan Ersoy, 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında Ayasofya Camisi, Galata Kulesi, Efes Antik Kenti, Nemrut ve Zeugma Mozaik Müzesi gibi 27 noktada akşam saatlerinde özel ışıklandırmalar eşliğinde ziyaret imkanı sunulacağını bildirdi.

Ersoy, Ayasofya ve Efes'te hayata geçirilen projelere benzer şekilde gençlere tarihi dijital içeriklerle anlatmak amacıyla dijital deneyim müzeleri kurduklarını anlattı.

Ersoy, "Geleceğe Miras" projesiyle kültürel mirasa sahip çıkmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak adına önemli adım attıklarını belirterek, bu sayede hem bilimsel verimliliğin arttığını hem de yerel kalkınmaya katkı sağlanarak kültür turizminin desteklendiğini söyledi.

TÜRKİYE, TURİST SAYISINDA DÜNYADA 4. SIRADA YER ALDI

Ersoy, arkeolojik kazıların tüm yıla yayıldığını, bu sayede bilimsel verimliliğin arttığını ve yerel kalkınmaya katkı sağlandığını dile getirdi. Gordion'da 47'nci Tümülüs'ün gün yüzüne çıkarıldığını anımsatan Ersoy, bu keşfin, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan alanın Ankara'nın tanıtımında önemli rol oynadığını vurguladı.

Türkiye'nin tarihi mirasını ve kültürel zenginliğini etkili şekilde koruyup tanıtmanın sonuçlarının uluslararası alanda da görüldüğünü ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün yayımladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi'ne göre Türkiye, 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle dünyada en çok turist ağırlayan 4. ülke oldu. Bu başarıyı Türk Devletleri Teşkilatının siz değerli temsilcileriyle burada paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bir önceki yıla göre bir basamak yükselerek 5. sıradan 4. sıraya çıkan Türkiye, bu alandaki istikrarlı yükselişini sürdürmüştür. 2024 yılı toplam ziyaretçi sayımız ise 62,3 milyona ulaşmıştır."

ANKARA 2026 YILI "TÜRK DÜNYASI TURİZM BAŞKENTİ" İLAN EDİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türk Devletleri Teşkilatının üye ülkeleriyle, gözlemci ülke ve kuruluşlarıyla son dönemde farklı alanlarda artan işbirliğinin, turizm alanında da somut sonuçlar vermeye başladığını söyledi.

"Ortak turizm rotaları oluşturulması, vize kolaylıkları, kültürel mirasın birlikte tanıtılması gibi adımlar, yalnızca ülkelerimizi değil, tüm Türk dünyasını daha görünür ve cazip hale getirecektir." diyen Ersoy, toplantıya ev sahipliği yapan başkent Ankara'nın tarihi ve kültürel zenginliğine dikkati çekti.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet dönemine uzanan köklü geçmişiyle Ankara'nın önemli medeniyet merkezi olduğuna işaret eden Ersoy, kentin kültürel diplomasi açısından da öne çıktığını vurguladı.

Bakan Ersoy, Türk dünyasının ortak değerlerini yansıtan etkinliklere ev sahipliği yapan Ankara'nın, tematik müzeleri, geleneksel ve modern sanatın iç içe geçtiği yapısı ve CSO Ada Ankara gibi kültür merkezleriyle kültür turizmi açısından keşfedilmeye değer bir şehir olduğunu ifade etti.

Ersoy, "Bu bakımdan Ankara'yı Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde 2026 yılı 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' olarak ilan edildiğini memnuniyetle ifade etmek isterim." dedi.

Toplantıda geleceğe dönük işbirliği vizyonlarını da şekillendirme fırsatı yakalayacaklarını bildiren Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Turizm tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi, dijital tanıtım mecralarında koordinasyon sağlanması, kültür turizmine odaklanan projelerin desteklenmesi gibi pek çok alanda yeni adımlar atabileceğimize inanıyorum. Türkiye olarak bu işbirliğinin her aşamasında aktif rol üstlenmeye ve üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim."

"TÜRKİYE, TURİZM KONUSUNDA DÜNYA LİDERİ KONUMUNDA"

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de Türkiye'nin turizm konusunda dünya lideri konumunda bulunduğunu söyledi.

Ömüraliyev, 2024'te Türkiye'nin 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak dünyada en çok ziyaret edilen dördüncü ülke haline geldiğini belirtti.

Türkiye'nin turizm gündeminde Türk Devletleri Teşkilatına sürekli destek vermesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Ömüraliyev, 2014'te Bodrum'da gerçekleştirilen zirveden bu yana TDT'nin tarihi, kültürel ve coğrafi zenginlikleri ortak güce dönüştürmek için büyük çaba harcadığını kaydetti.

Ömüraliyev, üye ülkelerin yüzyıllar öncesine uzanan ortak soy, gelenekler, diller ve aynı zamanda İpek Yolu'nun mirasıyla şekillenen ortak mirasla birleştiğini aktardı.

"Bu kadim rota, bir ticaret ağından çok daha fazlasıydı. Doğu ile Batı'yı karmaşık işbirliği ağıyla birbirine bağlayan, fikir, bilgi ve kültür alışverişi kanalıydı." diyen Ömüraliyev, bu bağlantı ruhunun bugün TDT tarafından yürütülen stratejik ve vizyoner girişimlerde de yaşadığını dile getirdi.

Ömüraliyev, İpek Yolu, Türk Kayak Merkezleri Birliği, Türk Müze Kartı ve Türk Dünyası Başkenti Girişimi gibi projelerin sadece kültürel farkındalığı teşvik etmekle kalmadığını, aynı zamanda birliği güçlendirdiğini, ortaklıkları desteklediğini ve kolektif kimliği küresel sahnede yükselttiğine dikkati çekti.

"ORTAK PROJELERE VE KOORDİNASYON SÜREÇLERİNE DESTEK VERMEYE HAZIRIZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kapanış konuşmasında, toplantıda hem içerik hem de işbirliği perspektifi açısından önemli çıktılar elde edildiğini söyledi.

Kültürel yakınlığın ekonomik işbirlikleriyle taçlandırılarak daha bütüncül kalkınma modeli oluşturulabileceğini belirten Ersoy, "Bu doğrultuda Türkiye olarak her türlü bilgi ve deneyim paylaşımına, ortak projelere ve koordinasyon süreçlerine destek vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim." dedi.

Ersoy, "Ankara'nın 2026 yılı için 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' olarak ilan edilmesi yönündeki teklifimizi sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duydum. Bu ünvanın Ankara'nın kültürel diplomasi alanındaki gücünü artıracağına ve Türk dünyasında kültür turizmine yeni ivme kazandıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantı, Ankara'nın Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edilmesiyle son buldu.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Fidan 'Bir ilk olacak' diyerek duyurdu! Türk şirketleri o ülkede...Bakan Fidan 'Bir ilk olacak' diyerek duyurdu! Türk şirketleri o ülkede...
ATM'lerde yeni dönem! Limitler değiştiATM'lerde yeni dönem! Limitler değişti

Anahtar Kelimeler:
Ankara Turizm kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan erken seçim açıklaması: 'Seçim kanunu değişmediğine göre seçim 2028 yılında yapılacaktır, Bay Özgür'

Erdoğan'dan erken seçim açıklaması: 'Seçim kanunu değişmediğine göre seçim 2028 yılında yapılacaktır, Bay Özgür'

ATM'lerde yeni dönem! Limitler değişti

ATM'lerde yeni dönem! Limitler değişti

Günlerce yoğun bakımda kalmıştı! Tedavi gördüğü hastaneye dava açıyor! 'Yüzde 74 engelli bırakıldım'

Günlerce yoğun bakımda kalmıştı! Tedavi gördüğü hastaneye dava açıyor! 'Yüzde 74 engelli bırakıldım'

ÖZEL | Aksaray ve Laleli’de büyük operasyon! DAĞ plakalı sahte çakarlı lüks araçlar, 50 milyar TL işlem hacmi… Üst düzey banka çalışanları da yakalandı

ÖZEL | Aksaray ve Laleli’de büyük operasyon! DAĞ plakalı sahte çakarlı lüks araçlar, 50 milyar TL işlem hacmi… Üst düzey banka çalışanları da yakalandı

Yeni düzenleme yolda! 1 milyon TL ceza, meslekten men... Üye olmayan yapamayacak

Yeni düzenleme yolda! 1 milyon TL ceza, meslekten men... Üye olmayan yapamayacak

Bir sigara grubuna daha zam! Fiyatlar baştan aşağı değişti

Bir sigara grubuna daha zam! Fiyatlar baştan aşağı değişti

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.