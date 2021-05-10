Ankaralılar 30 Ağustos’ta Millet Bahçesi’ne kavuşacak

Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nin de içinde yer aldığı Millet Bahçesi projesinin tamamlanması için gün sayılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunduğu Atatürk Kültür Merkezi içindeki Millet Bahçesi hakkında bilgiler verdi. Toplam proje alanının 637 bin metrekare, yeşil ve açık alanların 601 bin metrekare ve yapısal kapalı alanları 35 bin metrekare olduğunu belirtti.

Millet bahçesinin içinde kıraathane, kütüphane, dinlenme alanları, hobi bahçeleri, çocuk oyun ve spor alanları, kapalı otopark gibi yerlerin de bulunacağından bahsederek, 760 bin metrekarelik alanın tramvayla da gezilebileceğini kaydetti. Bakan Kurum, yapılacak millet bahçesinin deprem meydana gelmesi halinde de toplanma alanı olarak kullanılacağını belirtti. Projenin yüzde 86’sı tamamlandı.

PROJENİN YÜZDE 86'SI TAMAMLANDI

Projenin önemine değinen Bakan Kurum, şunları söyledi: "Bu proje ile birlikte Ankara'mızın hem güneyinde hem kuzeyinde iki ekolojik koridor oluşturuyoruz. Atatürk Orman Çiftliği ile Atatürk Kültür Merkezi'ni buradan Gençlik Parkı'mızı, 19 Mayıs Stadyumu'muzu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası alanını, Ankara Hergelen Meydanı'nı ve oradan da Ankara Kalesi'ne kadar tarihi, kültürel ve doğal aksı birbirine bağlayacağız. Ankara'mız bu alanda nefes alacak. Atatürk Orman Çiftliği ile Gençlik Parkı'nı 19 Mayıs Stadyumu'muzun bulunduğu alanı birbirine bağlayacak çok önemli bir yeşil alanı kazandıracağız. 760 bin metrekare üzerine kurulu, Türkiye'de ve dünyada örnek gösterilecek bir millet bahçesi inşasında yüzde 86 oranında ilerledik.