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“Dron pilotu olmak isteyenlerin sayısında yüzde 40 artış var”

10.05.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genişleyen kullanım alanı nedeniyle kamu ve özel firmaların dron pilotuna olan ihtiyacı ve ilgisi arttı. Son dönemde hem kurumlardan gelen dron pilotluğu eğitim taleplerinde hem de bireysel olarak dron pilotu olmak isteyenlerin sayısındaki artış dikkat çekiyor.

“Dron pilotu olmak isteyenlerin sayısında yüzde 40 artış var”

Teknolojinin gelişmesiyle birçok meslek yok olurken, yeni meslek grupları da hayata giriyor. Son dönemde yıldızı parlayan mesleklerden biri de Dron Pilotluğu. Sivil amaçlı İHA’ların ( İnsansız Hava Aracı) çok geniş kullanım alanının olması, birçok mesleki kullanımda yüksek doğruluk, zaman ve maliyet tasarrufu sağlaması dron kullanımını her geçen gün arttırırken, büyüyen pazarda ciddi bir istihdam olanağı sağlıyor. Bu nedenlerden dolayı günümüzde artık Dron Pilotluğu, Z kuşağı tarafından kabul edilmiş bir meslek olma yolunda ilerliyor.

Dron pilotunun, bugün tarımdan lojistiğe birçok alanda görev alabildiğini söyleyen Dronmarket İHA eğitmeni Şenay İnan; “Uluslararası İnsansız Araç Sistemleri Derneği tarafından 2013’te yayınlanan bir raporda sektörün 2025 yılına kadar 100 binden fazla yeni istihdam oluşturacağını belirtilmişti. Fakat bu sayı günümüzde 200 bin seviyelerine ulaştı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sektörün büyümesi ile birlikte, dron pilotu olmak isteyenlerin sayısı da giderek artıyor. Bugüne kadar 3 binden fazla kişiye İHA Pilotluğu eğitimi verdik. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Sakarya, Antalya, Iğdır, Samsun, Manisa, Bursa ve daha pek çok ilde eğitimler düzenledik” dedi.

SAYISI GİTTİKÇE ARTIYOR

2021’in ilk 4 ayında dron pilotu olmak isteyenlerden gelen talebin 2020’ye göre yüzde 40 arttığını vurgulayan İnan, “Dron pilotları kamu da belediyeler, valilikler, orman genel müdürlükleri gibi yerlerde çalışabiliyor. Askeriye ve emniyette de son yıllarda dron pilotları istihdam edilmeye başladı. Enerji sektöründe hem maliyetten, hem de zamandan yarı yarıya tasarruf sağladığı için dron teknolojisi son yıllarda çok fazla kullanılmaya başlandı. Dron pilotları GES, RES ve HES projelerinde endüstriyel dronların kullanımı alanında çok rahatlıkla çalışabiliyor.

Arama kurtarma birliklerinde, haritacılar odalarında, inşaat sektöründe de dron kullanımı yaygınlaştığı için bu alanlarda da dron pilotları için pek çok istihdam imkanı var. Açık hava etkinlikleri, spor müsabakaları, spor antremanlarında da son yıllarda dron kullanımı yaygın olarak kullanılmaya başladığından bu alanlarda da dron pilotu ihtiyacı artıyor. Son olarak düğün fotoğrafçılığı, özel günlerde gerçekleştirilen çekimler gibi alanlarda da dron pilotlarının rahatlıkla iş bulabildiğini söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

"AYRI DEPERTMAN OLACAK"

İnan, sözlerine şöyle devam etti: “Kurumsal firmaların da yavaş yavaş kendi bünyelerinde dron pilotluğu departmanları kurma çalışmalarına başladıklarını görüyoruz. Biz bunun için ayrıca bir çalışma yapmıyoruz. Lakin bünyelerinde barındıracakları dron pilotlarının ne gibi özelliklere sahip olması gerektiğini eğitimlerimizde sıklıkla dile getiriyoruz. Eğitimlerimizde gerekli olan teknik donanım ile ilgili eğitimler ve bilgilendirmeler yapıyoruz. Kamu ve özel firmalardaki personele yönelik eğitimlerimiz yıl boyunca devam ediyor. Firmanın dronu kullanacağı alana göre özel eğitimler planlıyoruz. Her kurumun ihtiyacını belirleyerek teknik destek sağlıyoruz.

Kaynak: İHA

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