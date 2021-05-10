“Dron pilotu olmak isteyenlerin sayısında yüzde 40 artış var”

Teknolojinin gelişmesiyle birçok meslek yok olurken, yeni meslek grupları da hayata giriyor. Son dönemde yıldızı parlayan mesleklerden biri de Dron Pilotluğu. Sivil amaçlı İHA’ların ( İnsansız Hava Aracı) çok geniş kullanım alanının olması, birçok mesleki kullanımda yüksek doğruluk, zaman ve maliyet tasarrufu sağlaması dron kullanımını her geçen gün arttırırken, büyüyen pazarda ciddi bir istihdam olanağı sağlıyor. Bu nedenlerden dolayı günümüzde artık Dron Pilotluğu, Z kuşağı tarafından kabul edilmiş bir meslek olma yolunda ilerliyor.

Dron pilotunun, bugün tarımdan lojistiğe birçok alanda görev alabildiğini söyleyen Dronmarket İHA eğitmeni Şenay İnan; “Uluslararası İnsansız Araç Sistemleri Derneği tarafından 2013’te yayınlanan bir raporda sektörün 2025 yılına kadar 100 binden fazla yeni istihdam oluşturacağını belirtilmişti. Fakat bu sayı günümüzde 200 bin seviyelerine ulaştı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sektörün büyümesi ile birlikte, dron pilotu olmak isteyenlerin sayısı da giderek artıyor. Bugüne kadar 3 binden fazla kişiye İHA Pilotluğu eğitimi verdik. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Sakarya, Antalya, Iğdır, Samsun, Manisa, Bursa ve daha pek çok ilde eğitimler düzenledik” dedi.