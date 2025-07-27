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Antalya bir günde 104.359 yabancı ziyaretçiyle tüm zamanların rekorunu kırdı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’da 26 Temmuz Cumartesi günü 104.359 yabancı ziyaretçiyle tüm zamanların en yüksek günlük giriş rekorunun kırıldığını açıkladı. Yeni rekorla birlikte, geçtiğimiz yılın ağustos ayında kırılan 102.755 kişilik tüm zamanların rekoru ise geride kalmış oldu. Bakan Ersoy "Antalya artık sadece bir tatil cenneti değil, küresel turizm liginde şampiyonluğa oynayan bir başrol oyuncusu" dedi.

Antalya bir günde 104.359 yabancı ziyaretçiyle tüm zamanların rekorunu kırdı
Hande Dağ

Temmuz ayı henüz sona ermeden 2.3 milyona yakın yabancı ziyaretçiye ulaşan Antalya, yılın ilk yedi ayında ise 8.5 milyonun üzerinde turisti ağırlayarak bir başka önemli eşiği daha geride bıraktı.

Antalya bir günde 104.359 yabancı ziyaretçiyle tüm zamanların rekorunu kırdı 1

Rekorla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, “Antalya; doğası, tarihî, kültürü, misafirperverliği ve üstün hizmet kalitesiyle dünyayı kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Bu başarı, kararlı yatırımlarımızın, doğru politikalarımızın ve kamu-özel sektör iş birliğinin bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

Antalya bir günde 104.359 yabancı ziyaretçiyle tüm zamanların rekorunu kırdı 2

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otel çalışanlarından rehberlere, tur operatörlerinden kamu kurumlarına kadar turizm sektörünün tüm paydaşlarına teşekkür etti. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda turizmin tüm alanlarında büyüme ve kalite odaklı bir dönüşüm süreci yaşandığını vurgulayan Ersoy, “Türkiye Yüzyılı, turizmin de yüzyılı olacak” dedi.

Antalya bir günde 104.359 yabancı ziyaretçiyle tüm zamanların rekorunu kırdı 3

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Antalya bir kez daha tarih yazdı! Ve bu kez tüm zamanların en yüksek günlük giriş rekorunu kırarak…
26 Temmuz Cumartesi günü, 104.359 yabancı ziyaretçiyle Antalya’ya şimdiye kadarki en yüksek günlük giriş gerçekleşti.

Temmuz ayı henüz bitmeden 2.3 milyona yakın ziyaretçiye ulaştık. 2025 başından bu yana 8.5 milyonu geçen yabancı misafirimizi ağırladık.

Antalya artık sadece bir tatil cenneti değil, küresel turizm liginde şampiyonluğa oynayan bir başrol oyuncusu.

Doğası, tarihî, kültürü, misafirperverliği ve üstün hizmet kalitesiyle dünyayı kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Elbette bu rekorlar tesadüf değil; kararlı yatırımlarımızın, doğru politikalarımızın ve özel sektörümüzle yürüttüğümüz güçlü iş birliğinin bir sonucu.

Bu gurur tablosunun mimarları başta olmak üzere; Otellerimizde misafirlerimizi güler yüzle karşılayan emekçilerimize, rehberinden şoförüne, acentecisinden tur operatörüne tüm turizm çalışanlarımıza, süreci özveriyle yöneten kamu kurumlarımıza ve sektör temsilcilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Birlikte başardık. Türkiye Yüzyılı, turizmin de yüzyılı olacak!"

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Anahtar Kelimeler:
antalya rekor
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