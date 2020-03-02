Antalya turizminde üst üste rekor

Antalya'da, 2020 yılının ocak- şubat ayları iki aylık toplam turist sayıları belli oldu. Ocak ayında 186 bin 225 turist sayısı ve yüzde 30.8'lik artışla, tüm yılların ocak ayı rekoru kırıldı. Şubat ayında ise Antalya'ya yüzde 30'luk artışla 202 bin 769 turist geldi. İki ayın toplam turist sayı da yüzde 30 artışla, 388 bin 994 oldu. Geçen yıl aynı dönemde 299 bin 176 olan turist sayısına göre, 89 bin 818'lik artış gerçekleşti. Geçen yıl toplamda 15 milyon 644 bin 108 turist ağırlayan Antalya'da, bu yıl için de çift haneli büyüme bekleniyor.

ÖLÜ SEZON CANLANIYOR

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve turizm sektörü temsilcilerinin çift haneli büyüme öngördüğü 2020 yılının ilk iki ayındaki yeni rekorlar ve ölü sezon olarak adlandırılan kış aylarındaki yükseliş, hem bu aylardaki canlılığı artırırken, hem de yıl geneliyle ilgili veriler açısından sektör tarafından sevinçle karşılandı.

YOĞUN SEZON 6 AYDAN 8 AYA ÇIKTI

Kış ayları turist sayısındaki artış, turizmin 12 aya yayılması hedefi kapsamında, geçen yıllarda mayıs-eylül arasına sıkışan yoğunluğun, nisan ve eylül aylarını da içine alarak 6 aydan 8 aya yükselmesine sebep oldu.