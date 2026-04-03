Bakan Ersoy: "1.300 halk kütüphanesiyle 800 bin metrekareye ulaşarak rekor kırdık"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23. Ankara Kitap Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, kütüphanelerin yalnızca kitap ödünç verilen alanlar olmaktan çıkarıldığını belirtti. Kütüphanelerin “yaşam boyu öğrenmenin, sosyal etkileşimin ve kültürel üretimin merkezleri” haline getirildiğini ifade eden Ersoy, bu dönüşümün yayıncılık sektörüyle güçlü bir bağ kurduğunu dile getirdi.

2025 yılı içerisinde 52 yeni veya yenilenmiş halk kütüphanesinin hizmete alındığını kaydeden Ersoy, ülke genelinde 1300’ün üzerinde kütüphaneyle hizmet sunulduğunu aktardı. Kütüphane kullanım alanlarının ise son 8 yılda 325 bin metrekareden 800 bin metrekareye çıkarıldığına dikkat çekti.

YAYINCILIĞA 318 MİLYON TL’Yİ AŞAN DESTEK

Bakan Ersoy konuşmasında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen destek programlarına da geniş yer ayırdı. 2025 yılında merkezi ve yerel kitap alımları ile süreli ve elektronik yayın desteklerinin toplam 241 milyon TL’ye ulaştığını belirten Ersoy, “Uluslararası fuar katılım destekleri, çeviri destekleri ve eser üretimi destekleri de eklendiğinde toplam destek miktarı 318 milyon TL’yi aşmıştır.” dedi. Bu desteklerin yalnızca kültürel değil ekonomik katkı da sağladığını vurgulayan Ersoy, kamu desteklerinin sektörün sürdürülebilirliği açısından vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

DİJİTAL YAYINCILIKTA DÖNÜŞÜM HIZLANDI

Konuşmasında dijitalleşme projelerine de değinen Ersoy, “e-Kitabım” ve “Kitap+” platformlarıyla okurun kitaba erişiminin kolaylaştırıldığını belirtti. Türk klasiklerinin dijital ortama aktarılmasıyla kültürel mirasın yeni nesillere ulaştırıldığını kaydeden Bakan Ersoy, bu çalışmaların çağın gerekliliklerine uygun bir dönüşüm sunduğunu söyledi. Ayrıca EDES – İlk Eser Desteği Programı kapsamında 610 eserin desteklendiğini ifade eden Ersoy, yeni yazarların sektöre kazandırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını dile getirdi.

TÜRK EDEBİYATI DÜNYA SAHNESİNDE

Uluslararası alandaki faaliyetlere de değinen Ersoy, TEDA programı kapsamında 4 bin 599 eserin 99 ülkede 66 dile çevrildiğini belirtti. 2025 yılında 10 uluslararası kitap fuarına katılım sağlandığını söyleyen Ersoy, bu süreçte yaklaşık 7 bin 600 eserin dünya okuruyla buluşturulduğunu aktardı.

Ersoy, 2002–2025 yılları arasında 34 ülkede düzenlenen 219 uluslararası kitap fuarına katılım sağlandığını, bu fuarların 15’inde Türkiye’nin “Onur Konuğu” olduğunu belirterek, 1.597 yazar, çizer, çevirmen ve yayıncının uluslararası hareketliliğinin desteklendiğini, 236 binin üzerinde eserin ise dünya vitrinine taşındığını ifade etti, söz konusu faaliyetlerin yayıncılık sektörüne somut ekonomik katkılar sunduğunu vurguladı.

Ersoy, “Türk yayıncılığını hem ulusal ölçekte güçlendirmeye hem de küresel ölçekte görünür kılmaya kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“OKUYAN NESİLLER GÜÇLÜ GELECEĞİN TEMİNATIDIR”

Konuşmasında fuarın önemine de değinen Ersoy, kitap fuarlarının kültürel etkileşim açısından önemli platformlar olduğunu vurguladı. Özellikle gençlere yönelik etkinliklerin altını çizen Bakan, “Okuyan, düşünen ve sorgulayan nesiller, güçlü bir geleceğin en sağlam teminatıdır.” sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Bakan Ersoy, fuarın “Onur Yazarı” olarak seçilen Ayla Kutlu’yu tebrik ederek, edebiyata sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür ettiğini belirtti. Ersoy, fuarın konuk ülkesi Kırgızistan ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev’in katılımının kültürel bağları daha da güçlendireceğine inandıklarını ifade etti. 23'üncü Ankara Kitap Fuarı’nın hayırlı olmasını dileyen Ersoy, organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.