Bakan Ersoy'dan 2026 turizmi için kritik toplantı!

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde gerçekleştirilen Yönetim ve Danışma Kurulu toplantılarında, turizm sektörünün mevcut durumu ile önümüzdeki döneme ilişkin stratejik adımlar kapsamlı şekilde ele alındı.

Bakan Ersoy'dan 2026 turizmi için kritik toplantı!
Cansu Çamcı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla İstanbul’da düzenlenen toplantılarda, küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin sektöre etkileri değerlendirilirken Türkiye’nin turizmdeki güçlü konumunu koruyacak ve ileri taşıyacak yol haritası masaya yatırıldı.

TGA Yönetim Kurulu toplantısına; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bakan Başdanışmanı A. Tayfun Topal ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler’in yanı sıra sektörün farklı alanlarını temsil eden isimler katıldı. Yönetim kurulu üyeleri arasında; THY Marka ve Tanıtım Başkanı Rafet Fatih Özgür, Havalimanları ve Terminal İşletmeleri temsilcisi Serkan Kaptan, Akdeniz Bölgesi temsilcileri Cengiz Haydar Barut, Hüseyin Gümrükçüler ve Ece Tonbul, Ege Bölgesi temsilcisi Ercan Torunoğulları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilcisi Deniz Güler, İç Anadolu Bölgesi temsilcisi Murat Yavuz, Marmara Bölgesi temsilcileri Mahir Özbek, Murat Başer ve Hediye Güral, Seyahat Acentaları temsilcisi Hüseyin Kurt ile Yeme İçme ve Eğlence Tesisleri temsilcisi Mehmet Akdağ yer aldı.

Bakan Ersoy dan 2026 turizmi için kritik toplantı! 1

Toplantıda sektörün mevcut görünümü, pazarlama stratejileri ve hedef pazarlar doğrultusunda atılacak adımlar değerlendirilirken; turizm çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar ve uluslararası rekabet gücünü güçlendirecek politikalar üzerinde duruldu.

Bakan Ersoy dan 2026 turizmi için kritik toplantı! 2

KÜRESEL GELİŞMELERE KARŞI TURİZMDE DİRENÇ VE İSTİKRAR ADIMLARI

TGA Yönetim Kurulu toplantısının ardından, yine Bakan Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirilen Danışma Kurulu toplantısında sektör paydaşlarının görüş ve önerileri ele alındı. Danışma Kurulu toplantısına; TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı, POYD Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Gümrükçü, TUROYD Onursal Başkanı Ali Can Aksu, TÜROB Başkanı Müberra Eresin, TYD Başkanı Oya Narin, TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl ve TURYİD Başkanı Kaya Demirer katıldı.

Bakan Ersoy dan 2026 turizmi için kritik toplantı! 3

Toplantılarda; turizmde sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek uygulamalar, yeni iş birlikleri ve sahadan gelen talepler doğrultusunda geliştirilecek projeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin turizm hareketliliği üzerindeki olası etkileri her iki toplantının da önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Bu kapsamda Türkiye’nin turizmde istikrarını koruyacak, risklere karşı dayanıklılığını artıracak ve sektörün dinamizmini sürdürecek adımların atılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Türkiye’nin turizmde elde ettiği kazanımları kalıcı hale getirmek ve sektörü daha ileri taşımak amacıyla yürütülen çalışmaların, tüm paydaşların katkısıyla kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
S&P'den gelişmekte olan ülkeler için kredi notu uyarısıS&P'den gelişmekte olan ülkeler için kredi notu uyarısı
Çoğu sürücü gözden kaçırıyor! 100 km hıza çıkınca arabanız beşik gibi sallanıyorsa dikkatÇoğu sürücü gözden kaçırıyor! 100 km hıza çıkınca arabanız beşik gibi sallanıyorsa dikkat

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ersoy Mehmet Nuri Ersoy
En Çok Okunan Haberler
İsrail'den ABD'ye sürpriz 'askeri üs' teklifi!

İsrail'den ABD'ye sürpriz 'askeri üs' teklifi!

4 saat bir ota tutunarak hayatta kaldı! Mucize gibi kurtuluş

4 saat bir ota tutunarak hayatta kaldı! Mucize gibi kurtuluş

Osimhen'den yönetime rest! Kesin kararını verdi

Osimhen'den yönetime rest! Kesin kararını verdi

Veda mesajı paylaştı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Veda mesajı paylaştı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

