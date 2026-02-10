Bakan Ersoy Turizm Yatırım Forumu’nda konuştu: ‘Türk turizmi artık şampiyonlar liginde’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği tarafından İstanbul'da düzenlenen TIF 2026 – Turizm Yatırım Forumunda sektör temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya geldi. Forumun her geçen yıl artan uluslararası katılımı ve yatırım odağıyla yalnızca Türkiye için değil, küresel turizm ekonomisi açısından da önemli bir buluşma noktası hâline geldiğini belirten Ersoy, bu platformun yeni yatırımlar, stratejik ortaklıklar ve uzun vadeli iş birlikleri için güçlü bir zemin sunduğunu ifade etti.

“TÜRKİYE KRİZ YÖNETİMİNDE GÜÇLÜ BİR REFLEKS KAZANDI”

Küresel ölçekte ekonomik, siyasi ve jeopolitik belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Ersoy, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoluna kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Türkiye’nin krizleri yönetme konusunda güçlü bir refleks ve ciddi bir kurumsal tecrübe kazandığını vurgulayan Ersoy, bu dayanıklılığın turizm sektörü ve yatırım ortamına da doğrudan yansıdığını dile getirdi. Göreve geldikleri günden bu yana turizmi yalnızca rakamlarla değil; vizyon, çeşitlilik ve nitelik odağıyla ele aldıklarını belirten Ersoy, deniz-kum-güneş anlayışının ötesine geçerek kültür ve inanç turizmi, arkeoloji, doğa ve ekoturizm, gastronomi, sağlık ve termal turizm, kongre ve fuar, kruvaziyer ile kış turizmi gibi alanları devreye alarak Türk turizmine geniş bir ürün yelpazesi kazandırdıklarını anlattı.

“TÜRK TURİZMİ BİRİNCİ LİGE YÜKSELDİ”

Ürün çeşitliliğiyle birlikte pazar çeşitliliğinin de artırıldığını ifade eden Ersoy, hedef ülkelerde televizyonlardan dijital platformlara ve sosyal medyaya uzanan kapsamlı tanıtım faaliyetleri yürütüldüğünü aktardı. Bu çalışmaların nitelikli turist kazanımı sağladığını ve Türk turizmini birinci lige taşıdığını söyleyen Ersoy, turizmi 12 aya ve 81 ile yayma hedefinde emin adımlarla, öncü ve örnek başarı hikâyeleri ve rekorlarla ilerlediklerini kaydetti. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye’nin 2017 yılında dünyada en çok turist ağırlayan ülkeler arasında 8’inci sıradayken, 2024 itibarıyla 4’üncü sıraya yükseldiğini belirten Ersoy, turizm gelirlerinde ise aynı dönemde 15’incilikten 7’nciliğe çıkıldığını açıkladı.



2026 HEDEFİ: 68 MİLYAR DOLAR

2025 yılında turizm gelirinin 65 milyar 231 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını dile getiren Ersoy konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu rakam, 2017 yılına kıyasla %109’luk bir artış anlamına gelmektedir. Yine 2025’te toplam ziyaretçi sayımız 63 milyon 941 bin kişi olarak kaydedilmiş; turizm gelirinde olduğu gibi ziyaretçi sayısında da yeni bir rekora erişilmiştir. Kişi başı gecelik yabancı turist ortalama harcaması ise 2025 yılında 114 dolar seviyesine yükselmiştir. Bu artış, nitelikli turizm ve yüksek katma değerli yatırım stratejimizin sonuçlarını göstermesi açısından çok önemlidir. Bütün bu veriler, turizm vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerin sahadaki güçlü karşılığını ortaya koymakta; Türkiye’nin yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte bir turizm ve yatırım ülkesi hâline geldiğini açıkça göstermektedir.”

Türkiye’nin artık küresel turizm politikalarında söz sahibi bir aktör hâline geldiğini vurgulayan Ersoy, 2026 yılı için 68 milyar dolarlık turizm geliri hedefi doğrultusunda çalışmalara başlandığını söyledi. Güçlü tanıtım ve iletişim stratejisinin turizmin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna işaret eden Ersoy, 2019’da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla yaklaşık 200 ülkede reklam, tanıtım, pazarlama çalışmaları yürütüldüğünü söyleyerek, “Daha önce de ifade ettiğim gibi bu turizm dünyasındaki en yoğun ve etkili tanıtım hareketi olmuştur.” dedi.

CNN, BBC, Al Jazeera ve Bloomberg gibi küresel kanallarda reklam filmlerinin yer aldığını belirten Ersoy, 39 ülkenin ulusal televizyonlarında da tanıtımlar yapıldığını aktardı. GoTürkiye platformunun 10 dilde yayın yapan küresel bir tanıtım mecrasına dönüştüğünü, sosyal medyada ise Türkiye’nin YouTube ve TikTok’ta dünya birincisi, Instagram’da ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

Ersoy, “Sahip olduğumuz tüm sosyal medya hesaplarımızda toplam takipçi sayımız 21,9 milyona ulaşmıştır.” açıklamasında bulundu. Tanıtımda “mini dizi” stratejisini hayata geçirdiklerini anlatan Ersoy, yeni projelerin de yolda olduğunu dile getirdi.



GASTRONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Tanıtım çalışmalarında gastronominin öncelikli alanlardan biri olduğunu kaydeden Ersoy, Michelin Rehberinin Türkiye yolculuğunun İstanbul ile başladığını, ardından İzmir, Bodrum, Muğla ve Kapadokya ile genişlediğini söyledi. 2026 seçkisiyle Türkiye genelinde rehbere giren restoran sayısının 171’e, yıldızlı restoran sayısının ise 17’ye ulaştığını açıkladı.

Sürdürülebilirlik alanında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile yürütülen iş birliği kapsamında yaklaşık 18 bin konaklama tesisinin sertifikalandırıldığını belirten Ersoy, Türkiye’nin bu alanda dünyada öncü ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.



KÜLTÜREL MİRAS VE MÜZECİLİK YATIRIMLARI

“Kültür-turizm yatırımlarımız birbirlerini destekleyen ve güçlendiren bir ekosistem haline geldi.” diyen Ersoy şunları kaydetti:

“Geleceğe Miras Projemiz ile 2018 yılı itibariyle 12 ay kazı programına geçmiştik. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Efes Antik Kenti ile Geleceğe Miras Projesi’nin ilk adımını atarken geçen yıl bu proje ile 255 kazı alanında çalışmalarımızı sürdürdük. Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazı alanlarına ayrılan kaynaklarda rekor seviyede artış yaptık. Attığımız tüm adımların karşılığını görmek bizleri çok memnun ediyor. 2025 yılında yapılan arkeolojik çalışmalarla; 15 binin üzerinde arkeolojik buluntu elde ettik. Anadolu gibi zengin bir geçmişe sahip coğrafyada müze ve ören yerleri, hem ülkemizin mirasına sahip çıkmak hem de ülkemizin turizmi açısından büyük önem taşımaktadır. Bakanlığımızın titiz çalışmalarıyla 2025 yılında Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüslerini de UNESCO Dünya Miras Listesi’ne ekleyerek varlık sayımızı 22’ye çıkarttık. Ayrıca 24. Taraf Devletler Genel Kurulu oturumunda en yüksek oyu alarak seçildiğimiz Dünya Mirası Komitesi Üyelik görevini de başarıyla sürdürmekteyiz.”

Geçtiğimiz yıl müze ve ören yerlerini 34 milyon 836 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Ersoy, gece müzeciliği uygulamalarıyla yaklaşık 600 bin ziyaretçiye ulaşıldığını söyledi. Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının kültür-sanat adası olarak şehre kazandırılacağını, Diyarbakır Cezaevi’nin kültür merkezine dönüştürüleceğini, Antalya ve Hatay müzelerinin de yenileneceğini ifade etti.