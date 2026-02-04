FİNANS

Bakan Ersoy: "Türkiye'nin turizm gücünü dijital platformlarda daha etkin ve adil bir yapıyla büyütmeye devam edeceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye’nin turizm gücünü dijital platformlarda daha etkin ve adil bir yapıyla büyütmeye devam edeceğiz." dedi.

Enes Çırtlık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm odaklı dijital platformların temsilcileriyle Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıya ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Ersoy: "Türkiye nin turizm gücünü dijital platformlarda daha etkin ve adil bir yapıyla büyütmeye devam edeceğiz" 1

Bakan Ersoy, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bakan Ersoy: "Türkiye nin turizm gücünü dijital platformlarda daha etkin ve adil bir yapıyla büyütmeye devam edeceğiz" 2

"Turizm odaklı dijital platformların temsilcileriyle Bakanlığımızda bir araya geldik. Sürdürülebilir turizm ve sektörümüzün dijital dünyadaki görünürlüğünü ele aldık. Türkiye’nin turizm gücünü dijital platformlarda daha etkin ve adil bir yapıyla büyütmeye devam edeceğiz."

Bakan Ersoy: "Türkiye nin turizm gücünü dijital platformlarda daha etkin ve adil bir yapıyla büyütmeye devam edeceğiz" 3

