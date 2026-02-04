Bakan Ersoy: "Türkiye'nin turizm gücünü dijital platformlarda daha etkin ve adil bir yapıyla büyütmeye devam edeceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm odaklı dijital platformların temsilcileriyle Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıya ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Ersoy, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE’NİN TURİZM GÜCÜNÜ DİJİTAL PLATFORMLARDA DAHA ETKİN VE ADİL BİR YAPIYLA BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Turizm odaklı dijital platformların temsilcileriyle Bakanlığımızda bir araya geldik. Sürdürülebilir turizm ve sektörümüzün dijital dünyadaki görünürlüğünü ele aldık. Türkiye’nin turizm gücünü dijital platformlarda daha etkin ve adil bir yapıyla büyütmeye devam edeceğiz."