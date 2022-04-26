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Bakan Nebati'den Rus turist yorumu: Harcamada sorun yaşamayacaklar

26.04.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, VISA ve Mastercard engellemelerinden dolayı Rus turistlerin harcamalarında herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklarını bildirerek, "Mayısta İstanbul'da otellerde yer bulunamayacak" dedi.

Bakan Nebati'den Rus turist yorumu: Harcamada sorun yaşamayacaklar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kabine Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Turizm sezonunun başlamasıyla VISA ve Mastercard engellemelerinden dolayı Rus turistlerin harcamalarında herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklarını belirten Nebati, “MIR ve TROY var. TROY'u yurt dışında kullanamıyorlar ama MIR kart çok iyi kullanılıyor ve katlamalı gidiyor. MIR kartta herhangi bir sorun yaşamayacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki işletmelerin MIR kart kullanım oranının yüzde 15'ler civarında olduğunu aktaran Nebati, bankaların bunu artırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

“TURİZMLE İLGİLİ BEKLENTİLERİMİZ ÇOK İYİ”

Nebati, İstanbul'daki otellerin nisan ve mayıs aylarındaki doluluk oranlarına ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Şu anda İstanbul'da otellerde mayıs ayı doluluk oranı yüzde 92. Nisanda yüzde 68 civarında gidiyor şu anda. Yani önümüzdeki ay İstanbul'da otellerde yer bulunamayacak. Mayısta İstanbul'da otellerde yer bulunamayacak. Araplar da gelmeye başladı. Suudiler de gelmeye başlar."

Bu yılki turizm sezonuna ilişkin beklentilerini de paylaşan Nebati, "Turizmle ilgili beklentilerimiz çok iyi. Ben turizmde 45 milyon turist 35 milyar dolar gelir hedefimizi geçeceğimize inanıyorum. Harcamalar artıyor, gelenler fazla kalıyor. Şu anda otelleri 2-3 ay kapatanlar var." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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