Bakan Uraloğlu 'Yeniden raylarda' diyerek duyurdu: Yarın başlıyor

2025-2026 kış sezonunun gözdesi Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars hattında yarın yeniden raylara iniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada "Turistik Doğu Ekspresi yeniden raylarda! 2025–2026 kış masalı yarın başlıyor… Beyaza bürünen şehirler, pencereden süzülen manzaralar ve raylara eşlik eden hikâyelerle bu eşsiz yolculuk 1 Mart 2026’ya kadar sürecek" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025-2026 kış sezonundaki ilk seferi yarın başlıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Turistik Doğu Ekspresi, Ankara’dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars’tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Karşılıklı olarak haftada iki tren seferi düzenlenecek.

Turistik Doğu Ekspresi biletleri, bireysel satış ve tur paketleri olmak üzere iki ayrı şekilde satışa sunuluyor. Bireysel biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebiliyor.

Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiği seferlerde, Ankara-Kars güzergâhında bilet fiyatları 14 Ocak’a kadar iki kişi için 14 bin lira, Kars-Ankara hattında ise 12 bin liradan satışa sunuluyor.

16 Ocak’tan itibaren Ankara’dan hareket edecek seferlerin fiyatı 17 bin liradan, Kars’tan hareket edecek seferlerin fiyatı ise 15 bin liradan başlayacak.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Turistik Doğu Ekspresi Yeniden Raylarda! 2025–2026 kış masalı yarın başlıyor… Beyaza bürünen şehirler, pencereden süzülen manzaralar ve raylara eşlik eden hikâyelerle bu eşsiz yolculuk 1 Mart 2026’ya kadar sürecek. Doğunun beyazına, kültürüne ve hatıralarına uzanan bu serüvene biz hazırız. Ya siz?" ifadelerini kullandı.

