Bilet pahalılığı hem otobüsleri ve hem de otogarı boş bıraktı

Otobüs bileti fiyatları tavan yaptı. Koronavirüs nedeniyle otobüslere uygulanan yüzde 50 yolcu taşıma kuralı vatandaşın cebi yakıyor. Eskiden 70 liraya olan Eskişehir- İstanbul bileti şu anda 140 liraya satılırken, her hangi bir yöne giden vatandaş yüzde 100 zamlı bilet almak zorunda kalıyor. Otobüs firması çalışanları da otobüslerin boş kalmasını bilet pahalığına bağlarken, öğrenci kenti Eskişehir otogarın hareketliği öğrenciler gelmeden olmayacağı belirtildi.

"TEK ÇÖZÜM BİLET FİYATLARININ DÜŞMESİDİR"

Eskişehir otogarında bir firma temsilcisi olan Tolga Soybelli, konu ile ilgili sorulara yanıt verdi. Soybelli, yaz aylarında hareketlik beklerken biletlerde olan fiyat yükselişi nedeniyle boş kaldığı dile getirerek, “Sezonun açılmasıyla beraber sahil kenarlar da açıldı. Bu nedenle bir yoğunluk bekliyorduk. Ancak otobüs bilet fiyatları çok pahalı. Eskiden Eskişehir’den İstanbul’a 70 liraya gidiyorduk, şimdi oldu bilet 140 lira. Kim gitmek ister ki zor durumda olmazsa? Yani biletler aşırı derecede pahalandı.

Ayrıca pandemiden dolayı hem yarı koltuk yolcuk yapıyor hem de yan yana oturmaları için soyadların tutması gerekiyor. Virüs bulaşma riski de olabiliyor. O yüzden insanlar otobüs yerine daha çok araç kiralayarak tatile gidiyor. Ailece gittiği için hem rahat hem de ekonomik oluyor. Şu an giden araçlar yüzde 50 ile gidiyor onun da yüzde 50’si zar zor doluyor. O kadar durgunuz yani. Bu bilet fiyatlarının düşmesi bunun tek çözümüdür. Başka çaresi yok” diye konuştu.