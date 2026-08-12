FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm

'Boş değil' dediler! 'Pahalı' algısına 'Bir tarafta 1000 TL, bir tarafta 350 TL' tepkisi

Bodrum'daki turizm temsilcileri, sezonun özellikle temmuz ayından itibaren hareketlendiğini belirterek otellerde doluluk oranlarının yüzde 90 ila yüzde 95 seviyelerine ulaştığını söyledi. Turizmciler, Bodrum'un "çok pahalı" olduğu yönündeki söylemlerin ise bölgedeki farklı fiyat seçeneklerinin göz ardı edilerek oluşturulduğunu savundu.

'Boş değil' dediler! 'Pahalı' algısına 'Bir tarafta 1000 TL, bir tarafta 350 TL' tepkisi

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum'daki otellerin boş olmadığına dikkat çekerek, ağustos ayında doluluk oranlarının yüzde 95'e yaklaştığını söyledi. Kocadon, haziran ayında yaşanan düşüşün ise okulların geç kapanması ve üniversite sınavları nedeniyle yerli turizmden kaynaklandığını belirtti. Kocadon, "Bodrum'da oteller boş değil. Bodrum'da oteller bugün itibarıyla yüzde 95'e yakın bir doluluğumuz var. Ama geçen hafta doluluk oranı ancak yüzde 60 civarında idi. Bu durum maalesef Bodrum için kötü bir şeydi. Temmuzun 10'undan itibaren Bodrum ciddi bir doluluğu yakaladı. Tamam, haziran ve mayıs ayında ciddi boşluklarımız vardı ama temmuzun ortasından itibaren önümüzdeki bu aydan sonuna kadar Bodrum en az yüzde 90 ve üstü dolulukla gidecek" dedi.

Boş değil dediler! Pahalı algısına Bir tarafta 1000 TL, bir tarafta 350 TL tepkisi 1

Haziran ayındaki düşüşün nedenlerine de değinen Kocadon, "Üniversite imtihanları ve okulların çok geç kapanması maalesef yerli turizmi çok etkiliyor. Çünkü Türkiye'de 22 milyon öğretmen ve öğrenci var. Okullar kapanmadan Türk halkı turizm faaliyetine başlamadığı için haziran ayını kaçırdık" diye konuştu.

"350-400 LİRAYA YEMEK GAYET MÜMKÜN"

Bodrum'daki fiyat tartışmalarına da değinen Kocadon, ilçede farklı bütçelere hitap eden işletmeler bulunduğunu söyledi. Kocadon, fiyat tarifelerine ilişkin denetim mekanizmasına dikkat çekerek, "Fiyatlara da gelirsek, Bodrum'da her kesime hitap eden fiyat politikamız var. Eğer bugün döneri bir tarafta bin liraya yiyorsunuz, başka bir tarafta da 350-400 liraya yemek gayet mümkün. Aynı şekilde dondurma fiyatları da böyle. Çünkü bizim üyelerimiz Bodrum Ticaret Odasından fiyat tarifesi almak zorundalar. Bodrum Ticaret Odası üyesiyse fiyatları biz belirliyoruz. Mümkün olan aldıkları fiyatın üstüne çıkarlarsa ceza yemeleri gerekiyor. Ama şu ana kadar bizim fiyat tarifesinin üstüne satılmış bir fiyat şikayeti bize gelmedi" diye konuştu.

Boş değil dediler! Pahalı algısına Bir tarafta 1000 TL, bir tarafta 350 TL tepkisi 2

Bodrum'un "çok pahalı" olduğu yönündeki algının haksız biçimde oluşturulduğunu savunan Kocadon, farklı işletme türlerinin farklı fiyatlara sahip olmasının doğal olduğunu belirtti.

Kocadon, "Hiç kimse lüks bir araba ile Fiat arabasını mukayese etmiyorlar. Niye lüks araba çok pahalı da Fiat orta ölçekli diye? Bodrum'da da lüks bir restoran ile esnaf lokantası arasında maalesef fark var. Bu da doğaldır. Kişisine göre yiyecek, içecek bir ortamı var Bodrum'da. Ama maalesef en lüks restorana giriyorlar. Ondan sonra burası niye bu kadar pahalı diyorlar" ifadelerini kullandı.

Bodrum hakkında sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yapılan eleştirilere de değinen Kocadon, Bodrum'a gelmeden bölge hakkında olumsuz yorum yapanların bulunduğunu söyledi. Kocadon, "Bodrum'a gelmeyenler de Bodrum'u çok kötü karalıyorlar. O da enteresan bir şey. Daha önce lahmacunla ilgili bir sürü yazılar vardı. Bir tanesini açtım. 'Nerede yemek yediniz' diye sordum. 'Ben Bodrum'a gelmedim' dedi. E niye iftira attınız? 'Herkes yazıyor diye ben de yazdım' diyor. Bodrum'daki bazı işletmelerin olumsuz uygulamaları tüm sektöre mal edilmemesi gerekir" dedi.

"ZOR BİR YIL OLSA BİLE BAŞARISIZ BİR SEZON GEÇİRMEYECEĞİZ"

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz de otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 85 ila yüzde 90 bandının üzerinde olduğunu söyledi. Dengiz, "İyi bir noktada olduğumuzu kesinlikle belirtiyoruz. Bununla birlikte gelecek haftalarda da yoğunluk daha da artacaktır" dedi.

Boş değil dediler! Pahalı algısına Bir tarafta 1000 TL, bir tarafta 350 TL tepkisi 3

"BODRUM'DA BOŞLUKLARDAN SÖZ EDEMEYİZ"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin de Bodrum'un ulusal ve uluslararası ölçekte bilinen bir turizm destinasyonu olduğunu söyleyerek, "Türk turizminin gücünü, Bodrum turizminin de bu coğrafyadaki yerini test etmeye gerek yok. Gerek dünyada gerekse ulusalda bilinen bir markayız, bilinen bir destinasyonuz" diyerek Bodrum'un kötü anılmasının kendilerini üzdüğünü belirtti.

Boş değil dediler! Pahalı algısına Bir tarafta 1000 TL, bir tarafta 350 TL tepkisi 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ikinci çeyrekte arttıTicari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ikinci çeyrekte arttı
Kripto dünyası çalkalanıyor: 40 bin müşterinin bilgisi sızdırıldıKripto dünyası çalkalanıyor: 40 bin müşterinin bilgisi sızdırıldı

Anahtar Kelimeler:
Bodrum Turizm tatil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Erzurumspor'dan Amedspor maçındaki iptal edilen gole tepki!

Erzurumspor'dan Amedspor maçındaki iptal edilen gole tepki!

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.