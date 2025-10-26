FİNANS

'Bu dönem altın fırsat' Akın başlıyor! Heyecanla bekliyorlar 'Kişi başı 1200 dolar'

Yılbaşı tatili döneminde Türkiye, Avrupa ve Asya'dan turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Van'dan Antalya'ya pek çok yerde otel doluluk oranlarının arttığı öğrenilirken yaklaşık 1 milyon yabancı turistin ülkeye gelmesinin beklendiği aktarıldı. Van'da bir otel işletmecisi "Bizim için bu dönem altın fırsat" derken Edirneli esnaf ise "Yılbaşı dönemini heyecanla bekliyoruz" şeklinde konuştu. Antalya'da bir tur operatörü de "Yılbaşı haftasında kişi başı ortalama harcama 1200 doları buluyor" dedi.

Hande Dağ

Yılbaşı yaklaşırken yabancılar da tatil hazırlıklarında. 25 Aralık'ta başlayıp 4 Ocak'a kadar süren dönemde Avrupa'dan Asya'ya kadar milyonlarca kişi, kış tatilini değerlendirmek üzere farklı rotalar tercih ediyor. Bu sene de Türkiye'nin tatilde en çok tercih edilen ülkeler arasında öne çıktığı kaydedildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Van'dan Antalya'ya, Edirne'den Kapadokya'ya kadar otellerde doluluk zirvelere yaklaşıyor. Sektör temsilcileri, bu yıl da geçen senelerde olduğu gibi söz konusu tatil süresince yaklaşık 1 milyona yakın yabancı turistin Türkiye'ye gelmesini beklediğini belirtti. Bunun da yalnızca otelciler için değil; restoran, ulaşım, perakende ve eğlence sektörü için de büyük bir ekonomik hareketlilik anlamına geldiği aktarıldı.

"BİZİM İÇİN BU DÖNEM ALTIN FIRSAT"

Van'da 20 yıldır otel işletmeciliği yapan Mehmet Ali Çetinkaya, yılbaşı tatilinde kentte canlılık olduğunu ifade edip "İranlı misafirlerimiz genelde yılbaşı haftasında gelirdi, bu yıl 15 Aralık’tan itibaren rezervasyonlar dolmaya başladı. Bizim için bu dönem altın fırsat. Şehrin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bu dönemde restoranlar ve alışveriş merkezleri iyi iş yapıyor. İranlılar Van’ı artık bir alışveriş ve eğlence merkezi olarak görüyor. Bu hareketlilik sadece bizim işletmemizi değil, tüm esnafı canlandırıyor. Dolar ve tümen bazında ciddi döviz girişi oluyor" şeklinde konuştu.

"OTELLERDE DOLULUK ORANI ARTIYOR! YILBAŞI HAFTASINDA KİŞİ BAŞI ORTALAMA HARCAMA 1200 DOLARI BULUYOR"

Antalya'da faaliyet gösteren tur operatörü Yeliz Karadeniz de, yılbaşı öncesi tur programlarının hareketlenmeye başladığını belirtti. Karadeniz "Rusya, Almanya ve İngiltere’den gelen misafirlerimiz için yılbaşı özel turları düzenledik. 20 Aralık ile 2 Ocak arasındaki dönemde charter uçuşları artırılacak. Şehirdeki 5 yıldızlı otellerde doluluk oranı artıyor. Bu kadar hareketlilik, kış sezonunda Antalya’nın yeniden canlı kalmasını sağlıyor. Yılbaşı haftasında kişi başı ortalama harcama 1.200 doları buluyor. Antalya, 12 ay turizm yapılan bir şehir hâline geliyor. Aynı şekilde yerli turist girişi de bu dönemde artış gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR! 1 AY İÇİNDE REZERVASYONLARDA ARTIŞLAR GÖZLENECEKTİR"

Kapadokya'da faaliyet gösteren turizm acentesi sahibi Hasan Yıldırım ise Çinli turistlerin her dönem Kapadokya'ya ilgi duyduğunu aktardı. Yıldırım "Bir dönem Çinli turist kaybı yaşamıştık, şimdilerde Uzak Doğu’dan gelen misafir sayımızda artışlar var. Onlar için Kapadokya, masalsı bir deneyim. Fotoğraf turları, balon gezileri ve taş otellerde konaklama büyük ilgi görüyor. Şu anda bölgede doluluk oranı normal seviyede. Bizim için yılbaşı, yaz sezonu kadar yoğun geçiyor. 1 ay içinde rezervasyonlarda artışlar gözlenecektir" dedi.

"MARKET, KUYUMCU, TERZİ, BERBER BU HAREKETLİLİKTEN PAY ALIYOR"

Edirneli esnaf Niyazi Demir de yılbaşı döneminin Bulgarların alışveriş için günübirlik Edirne'ye geldiğine dikkat çekip "Bizim için yılbaşı, adeta ikinci bir bayram. Bulgar komşularımız hafta sonu bile değil, artık hafta içi de geliyor. Özellikle 20 Aralık'tan itibaren yoğunluk artıyor. Market, kuyumcu, terzi, berber bu hareketlilikten pay alıyor. Yılbaşı dönemini heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

