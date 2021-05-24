Bu villaların geceliği 25 bin dolar!

Türkiye'de en çok turist ağırlayan, dünyada ise ilk 10 destinasyon arasındaki Antalya, Kaş'tan Gazipaşa'ya 640 kilometrelik sahili ve mavi bayraklı 213 plajıyla dünyada ilk sırada yer alıyor. 2,5 milyon nüfusa sahip Antalya, turizmde pandemi öncesi 2019 yılında tarihi rekorunu kırarak 16 milyona yakın yabancı, 7 milyonu aşkın yerli olmak üzere 23 milyonun üzerinde turist ağırladı. 'GECELİĞİ 210 BİN TL' Antalya'da çadır kamplarından apart otel ve pansiyonlara, ağaç evlerden bungalovlara, normal otellerden süperlüks otellere, her kesime konaklama imkanı sunuluyor. Kentteki en lüks konaklama hizmeti ise 5 yıldızlı otellerin villalarında veriliyor. Bu villaların bir gecelik konaklama fiyatları 1000 dolardan başlayıp villa tipi ve sunulan hizmete göre 25 bin dolara kadar yükseliyor. Önceki yıllarda 1 hafta- 10 gün olan villa tercihleri, pandemi döneminde bir-iki aya kadar uzadı. 'DÜNYA LİDERLERİ KALDI' Geceliği 25 bin doları bulan süperlüks villalar ve otellerin kral daireleri, 2015 yılındaki G20 Liderler Zirvesi'nde Obama, Putin, Merkel gibi 20 ülkenin devlet başkanı ve başkabanlarının yanı sıra, Rus milyarder Roman Abramoviç, Hollywood yıldızları Monica Belluci, Sharon Stone, Mariah Carey, Richard Gere, Jason Statham, Tom Jones, Paris Hilton ile birçok ülkeden siyaset, iş, spor ve sanat dünyasından ünlü isimleri ağırladı. Kundu, Kemerağzı, Belek, Kemer, Alanya, Side ve Kaş gibi tatil yörelerindeki 5 yıldızlı otellerin villa ve kral dairelerinde tatil yapan birçok ülkeden üst düzey siyasetçi, bürokrat, sanatçı ve iş dünyasından çok sayıda kişi de isminin açıklanmasını istemedi.

'HELİKOPTERLE TRANSFER' VIP villalarda müşteriye 24 saat hizmet veren özel kahya tahsis ediliyor. Ayrıca özel oda servisi, sauna, Türk hamamı, SPA, sinema salonu, özel açık havuz, özel yatak odaları bulunuyor. Bu tip villaların banyo duvarlarının bir kısmı ve armatürleri de altın kaplama ve camları kurşun geçirmez. Tesisin her yerinde ayrıcalık tanınan villa müşterisi, plajda da kendisine ayrılan özel iskeleden denize giriyor. Arap şeyhleri, Hollywood yıldızları, ünlü sporcular, iş insanları ve devlet başkanlarına hizmet veren villa ve kral dairelerinin müşterileri, havalimanından lüks otomobiller veya helikopterle otele transfer ediliyor. 'PANDEMİDE TALEP YÜZDE 100 ARTTI' Pandemi başladıktan sonra otellerin geçen yıl temmuz ayına kadar kapalı olduğunu hatırlatan Calista Luxury Resort Hotel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, ağustostan kasım sonuna kadar ciddi taleple karşılaştıklarını belirterek, “Pandemi sürecinin yarattığı etkiden dolayı villalar için yüzde 100'ü aşan talepler oldu. Villaların dolulukları da yüzde 80'i buldu. Villa konsepti gerçekleştiğinden beri tahminen 15-20 yıldır ilk defa bu kadar ciddi villa talebiyle karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Bu 2021 yılında da aynı şekilde devam ediyor" dedi.

'KONAKLAMA SÜRELERİ İKİ AYA UZADI' Avrupa ve Rusya'dan uçuşların tekrar başlamasıyla villa satışlarında ciddi artış beklediklerini açıklayan Kızıldağ, otellere ait değişik villa tipleri bulunduğunu söyledi. Villaların minimum 1000 dolardan başlayıp villa tipine göre 20-25 bin dolara kadar çıktığını anlatan Kızıldağ, “Bunlar bir gecelik fiyatı. Eskiden villa konaklamaları genelde bir hafta-10 günle sınırlıyken, şimdi yine bir hafta-10 günlük talepler de var ama bir-iki aylık talepler de almaya başladık. İnsanlar özellikle kendi evlerinde kapanmaktansa mali durumu iyi olan tatilciler villalarda çok daha rahat ve güvenli ortamda bu süreci geçirmeyi tercih ediyor" diye konuştu. 'DOLULUK ORANI YÜZDE 80' Otel bünyesindeki villalarda da Güvenli Turizm Sertifikası ile hizmet verildiğine dikkat çeken IC Green Palace- Residence İşletme Müdürü İsmail Çağlar da geçen yıl temmuz ayında villaların yeniden hizmete açıldığını ve yoğun talep oluştuğunu söyledi. Çağlar, “Bu süreç kış boyunca devam etti. Tekrar kapanmayla misafirler çıkamadı ama bayram sonrasında talep tekrar yükselmeye başladı. Şu an ortalama yüzde 80 dolulukla hizmet vermekteyiz. Önümüzdeki günlerde villalarımız tamamen dolacak" dedi.