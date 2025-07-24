Çeşme'de büyük su sıkıntısı! Belediye kesintilere başladı, sadece birkaç günleri kaldı

Her yıl tatil sezonunda dolup taşan, Türkiye'nin en gözde tatil merkezlerinden biri olan Çeşme bu kez lahmacun fiyatıyla değil, su sıkıntısıyla gündemde. İzmir'de beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle barajlardaki doluluk oranları alarm seviyesine gelirken; tatil merkezi Çeşme'nin suyunu karşılayan Kutlu Aktaş Barajı'nda aktif doluluk yüzde 4,41 olarak ölçüldü. Bu durum kentte sadece birkaç günlük suyu kaldığına işaret ediyor. İşte detaylar...

BARAJLARDAKİ SU KRİTİK SEVİYEYE DÜŞTÜ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) internet sitesinde yer alan verilere göre, İzmir'deki barajlarda su seviyesi kritik seviyelere düştü.

Kent genelinde barajdaki su miktarı an itibarıyla 96 milyon 780 bin metreküp olarak ölçüldü.

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Güzelhisar Barajı yüzde 59,15 doluluk oranıyla hala en yüksek seviyeye sahip baraj konumunda yer almasına rağmen geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, yüzde 17'lik bir düşüş yaşandığı görüldü.

YÜZDE 1'İN ALTINDA BARAJ BİLE VAR

İzmir'deki diğer barajlarda ise durumun daha da vahim olduğu ortaya çıktı. Sırasıyla Balçova Barajı yüzde 35,97; Ürkmez Barajı yüzde 14,24; Tahtalı Barajı yüzde 9,69 ve Gördes Barajı'nın ise yalnızca yüzde 0,08 doluluk oranına sahip olduğu görüldü.

ÇEŞME DİKEN ÜSTÜNDE

İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda ise aktif doluluk oranı yüzde 4,41 seviyesine kadar geriledi.

BİRKAÇ GÜNLÜK SULARI KALDI

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'ndaki göl su yükseltisi yüzde 12,15'e kadar düştü. Aktif doluluk oranı yüzde 4,41 olan kentin birkaç günlük suyunun kaldığı ifade edildi.

Geçen yıl aynı dönem doluluk oranı yüzde 24,89 olarak ölçülmüştü.

BELEDİYE KISITLAMALAR GETİRMİŞTİ

Çeşme Belediye Meclisi'nin 5 Mayıs 2025 tarihli kararıyla, “Emir ve Yasaklar Yönetmeliği”ne eklenen “Su Tasarrufu Tedbirleri” uygulamaya geçmişti.

Belediye, vatandaşlara “Önemli Bilgilendirme” başlıklı duyuruyla su kullanımında azami dikkat çağrısı yapmıştı.

Yeni düzenlemeler, konut ve iş yerlerini kapsıyor ve şu kuralları içeriyordu:

Kapı önü yıkama yasağı: İş yeri ve konutların kapı önlerinin yıkanması yasaklandı.

Araç yıkama yasağı: Araç yıkama faaliyet konusu olmayan iş yeri ve konutların bahçelerinde motorlu taşıt yıkanması engellendi.

Halı ve eşya yıkama yasağı: İş yeri ve konutlarda balkon, bahçe, kapı önü gibi alanlarda halı, kilim, paspas gibi eşyaların yıkanması yasaklandı.

GECELERİ SU VERİLMEYECEK

Gelen son bilgilere göre gece 00.00 ile 06.00 arasında planlı su kesintileri de başladı.