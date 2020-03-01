Dünya Antalya'yı internet üzerinden 24 saat canlı izleyecek

Başkan Uysal, Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’ne ev sahipliği yapan Muratpaşa’nın yeni dönem turizm tanıtım çalışmalarının başladığını söyledi. Yeni dönemde Muratpaşa’yı sahip olduğu kültürel değerler ve kent yaşamıyla uluslararası turizm pazarında aranan, sorulan ve ziyaret edilen bir destinasyon haline getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Uysal, "Öncelikli olarak dar sokaklarının, plansız yürüyüşlerin keşfetme duygusunu tetiklediği, kentin geleneksel mimarisiyle yöresel mutfağının buluştuğu, mimarinin yeniden yorumlandığı butik otelleri ve füzyon mutfağının en sıra dışı örneklerinin bir araya geldiği ve dünya kültür mirası için çok önemli bir değer olan Kaleiçi’ye birlikte Antalyamızın, Muratpaşamızın keşfetmeye açık ve güvenli bir destinasyon olduğunu hedef pazarlara anlatacağız. Bununla birlikte dijital pazarlama, kullanıcı deneyimi ve yerel deneyim pazarlama standartları geliştirerek hedef pazarlarda seyahat ve karar verme alışkanlıkları sürecine Muratpaşa olarak dahil olacağız" diye konuştu.

24 SAAT CANLI YAYIN

Başkan Uysal, Antalya’nın güvenli kent imajını desteklemek amacıyla Cumhuriyet Meydanı’ndan Kale Kapısı’na uzanan UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan Yivli Minare, Antalya Mevlevihanesi ve Kaleiçi’ni kuş bakışı gören bir alanı internet üzerinden 24 saat canlı olarak yayınlayacaklarını söyledi. Uysal, canlı yayınlar üzerinden Avrupa ve diğer ülkelere Antalya’nın güvenli bir kent olduğu mesajını doğrudan vermeyi hedeflediklerini kaydetti. Bu çalışmalarının bir ofis aracılığıyla gerçekleştirileceğini aktaran Uysal, dijital turizm tanıtım ofisinin aynı zamanda gittikleri kentlerin ruhunu paylaşmak, şehrin yerlisi gibi hareket edip kenti deneyimlemek isteyen gezgin gruplarıyla Avrupa’daki bütün arkeoloji, doğa dernekleri, trekking dernekleriyle bağlantı kuracağını ve sürekli bağlantı halinde olacağını ifade etti. Uysal, Muratpaşa Dijital Turizm Ofisi aracılığıyla Antalya’ya gelen turistlerin kente geldikten sonra da yalnız bırakılmayacağını belirtti. Uysal, bununla birlikte bu yıl 5’incisi gerçekleştirilecek Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında uluslararası bir tanıtım çalışmasının Mayıs ayında başlayacağını söyledi. Festivalin 4 yıl içinde en kuvvetli uluslararası şehir festivallerinden biri haline geldiğini belirten Uysal, “Bu yıldan itibaren festivale katılacak şehirlerin yazılı, görsel ve internet medyası için Kaleiçi’ni merkez alan içerikler üreteceğiz. Kaleiçi Old Town Festivali’nin Antalya’nın, Muratpaşa’nın ve Kaleiçi’nin tanıtımı anlamında 10 milyon liralık tanıtım çalışması karşılığı var. Bu yıl bunu 3’e, 4’e katlamayı hedefliyoruz. Amacımız büyük bir kent tanıtımı dalgasını dünyaya yaymak” diye konuştu.

(İHA)

