Dünyanın en zenginleri demir atmak için Göcek’i seçti: Milyonlarca dolar harcadılar…

Rus oligark Roman Abramoviç'in 1,2 milyar dolar değerinde olduğu belirtilen 'Eclipse' adlı ultra lüks yatı 26 Nisan'da 34 gün kaldığı Marmaris'ten ayrılıp, Fethiye'deki Göcek koyuna demir attı. Aradan 1 ay geçti. Abramoviç'in de aralarında bulunduğu Rus oligarklara yeni komşular geldi.

Akşam’dan Enden Türkkan’ın haberine göre, geçtiğimiz yıl bölgeye geldiklerinde Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve beraberlerindekileri taşıyan "Lana" ile e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un içinde bulunduğu kaydedilen "Flying Fox"un yanı sıra Kazak iş insanı Alijan İbragimov'a ait "I Dynasty" de Göcek Koyu'na demirledi.

Zenginler kulübü buluşması, yatlarda adı geçenlerin olup olmadığı sır gibi saklandığı için gizemini korudu. Yüzen sarayların gerek yakıt, gerek erzak ikmali için bölgede milyonlarca dolar harcadığı kaydedildi.

ARTIK 'ZENGİNLER KOYU' OLDU

1986 model Efsane bilgisayar markası "Armstrad"ın kurucusu, ülkesindeki medya ve siyaset çevresinin ünlü ismi İngiliz milyarder Lord Alan Sugar, dünyanın önde gelen mücevher tüccarı İsveçli Lukas Henrik Lundin'in sahibi oldukları yatlar "Lady A" ile "Savannah"ın da Göcek'te olduğu belirlendi. Yatlarda ünlü işadamlarının olup olmadığı bir sır gibi saklanırken, toplam değerleri milyarlarca dolar olan yüzen saraylar Göcek'e "Dünyanın en zengin koyu" unvanını getirdi.



