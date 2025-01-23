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Kartalkaya faciasının ardından infial yaratan bir olay daha! Fatih Altaylı anlattı: “Yangından etkilenmedik, ücret iadesi yapmıyoruz”

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.01.2025 08:38
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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın nedeniyle en az 79 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Yangın faciası sonrası ihmal iddiaları, diğer otellerde konaklayanların kaymaya devam etmesi daha pek çok iddia gündeme geldi. Fatih Altaylı da bir arkadaşının yaşadıklarını anlatarak isyan etti.

Kartalkaya faciasının ardından infial yaratan bir olay daha! Fatih Altaylı anlattı: “Yangından etkilenmedik, ücret iadesi yapmıyoruz”

Bolu Kartalkaya'da en az 79 kişinin hayatını kaybettiği yangının yarattığı sarsıcı etki devam ederken iddialar da konuşuluyor. Kimi ihmalleri gündeme getirirken kimi de çevre otellere dair iddiaları dile getiriyor. Son olarak Fatih Altaylı yazısında "Neye üzüleceğimi, neye ve kime kızacağımı, kime sinirleneceğimi bilemedim" diyerek hissettiklerini ve duyduklarını anlattı.

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"Bir dostum, dün olaydan sonra, rezervasyonunu iptal ettirmek için bölgedeki bir başka oteli aramış" diyerek yaşananları aktaran Fatih Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Zenginler Grand Kartal Hotel’e gitmez" diyerek gündem oldu! Anlamsız tartışmaya tepki yağdı "Zenginler Grand Kartal Hotel’e gitmez" diyerek gündem oldu! Anlamsız tartışmaya tepki yağdı

"HAYASIZCA..."

"Otelden telefonuna yanıt veren görevli, 'Rezervasyon iptali almıyoruz. Otelimiz ve pistler tam kapasite ile hizmet veriyor. Yangından etkilenmedik. Biz müşterilerimizi ağırlamaya uygunuz. Gelmek istemiyorsanız o sizin kararınız ama ücretinizi iade etmeyiz' demiş. Vay vay vay! Yanıta bak. 'Yangından etkilenmedik.' Çoluk çocuk 76 kişinin ölümü bizi etkilemedi diyor, hayasızca…"

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Fatih Altaylı'nın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan Bolu Kartalkaya'da yangınla mücadele eden AFAD ekiplerinin dinlenmek için oda istediği, aynı işletmeye ait otelin ise ücret talep ettiği iddiaları da gündeme gelmişti.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı kartalkaya kayak merkezi Grand Kartal Otel
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