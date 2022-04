Fiyatlar yüzde 50 arttı! Vatandaş akın etti: 5 günlük Ramazan Bayramı tatili için maliyet 20 bin lira...

Vatandaşlar “Ramazan Bayramı 9 gün olacak mı?” diye merak ediyor. Bayram bu yıl 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor ve 4 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor. Hafta içi günlerine denk gelmesiyle birlikte vatandaşlarda bayram tatili hesapları da başladı. 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri idari izne dahil edilirse bayram tatili 9 gün olacak. Eğer bu süreler idari izinden sayılmazsa 2 gün yıllık izin kullanılıp hafta sonları da birleştirilirse 9 gün tatil yapmak mümkün olacak.

BİLİM KURULU’NUN MASKE KARARI BEKLENİYOR

Bu yılki Ramazan Bayramı, iki yıl sonra sokağa çıkma yasaklarının gölgesinden kurtulacak. Pandemi önlemleriyle geçtiğimiz yıllarda durgun olan sektör için kritik öneme sahip karar 27 Nisan Çarşamba günü gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "En önemli toplantı olacak" diyerek işaret ettiği Bilim Kurulu toplantısında okullarda, toplu taşıma alanlarında ve bazı kapalı yerlerde devam eden maske zorunluluğunun kalkması bekleniyor.

VATANDAŞ TATİLDEN VAZGEÇMEDİ

Yüksek fiyatlara rağmen tatilden vazgeçmeyen vatandaşların bu bayram tatilinde 15 milyar TL’lik ekonomi oluşturacağı bekleniyor. Konuya ilişkin Habertürk TV’de açıklamalarda bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve bölge turizmcilerinden Soner Bacaksız, “Fiyatlarda geçen seneye oranlar yüzde 50 artış oldu. Rezervasyon rakamlarına baktığımızda bu sene geçtiğimiz yıla göre yüzde 60-70 daha üzerinde. Ramazanın son haftasına girdiğimizde tatil rezervasyonlarının daha da artacağını bekliyoruz. Ve otellerdeki doluluk oranlarının da yüzde 100’lere yaklaşmasını bekliyoruz. Rakamsal olarak bakıldığında Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki otellerde iki kişilik bir gece konaklama bedeli 2 bin liradan başlayarak 45-50 bin liraya kadar çıkıyor. Herkesin ekonomisine ve bütçesine göre tatil imkanı bulunuyor. Ulaşımla beraber en mütevazi 5 günlük tatil 20 bin lira diyebiliriz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

RUS TURİSTE CHARTER ÇÖZÜMÜ

Bayram sonrası gelen yaz sezonu için öngörülerini paylaşan Soner Bacaksız, “Otellerdeki fiyat artışı dış pazardaki talebe ve yoğunluğa bağlı. Şu an bir savaş var. Bu krizin biraz sadeleşmesi gerekiyor. Bu durum netlik kazandığında yabancı turistlerin gösterdiği rağbet ve ilgiye göre fiyatlarda biraz gevşeme olabilir. Doluluk oranına göre fiyat değişebilir. İç turizm hareketliliği her geçen sene artarak devam ediyor. Şu an yurt dışı piyasası ile alakalı belirsizlik var. Ama yavaş yavaş sadeleşmeye doğru ilerliyor. Özellikle Alman ve İngiliz misafirlerin yavaş yavaş ülkemize geldiklerini gözlemliyoruz. Önümüzdeki dönemde Rusya’dan da misafirlerin gelmesini bekliyoruz. Şu an orada bir ulaşım sorunu var. Bazı havayolu şirketlerinin charter uçuşu planlama girişimleri var. Ulaşımla ilgili imkanlar arttıkça Rusya’dan da misafirlerin gelmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.