FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. Fiyatlar yüzde 50 arttı! Vatandaş akın etti: 5 günlük Ramazan Bayramı tatili için maliyet 20 bin lira...

Fiyatlar yüzde 50 arttı! Vatandaş akın etti: 5 günlük Ramazan Bayramı tatili için maliyet 20 bin lira...

20.04.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?” sorusu hala yanıt bulamazken, vatandaşların 5 günlük kesin olan idari izinde tatile koşması bekleniyor. Sektör temsilcileri tatilin 15 milyar liralık bir ekonomi oluşturmasını beklerken, fiyatlardaki yüzde 50 artışa rağmen doluluk oranlarının haftaya kadar yüzde 100’e ulaşacağını belirtti. Ulaşımla beraber 2 kişinin 5 günlük bir tatilinin ise 20 bin liraya mal olacağını kaydettiler.

Fiyatlar yüzde 50 arttı! Vatandaş akın etti: 5 günlük Ramazan Bayramı tatili için maliyet 20 bin lira...

Vatandaşlar “Ramazan Bayramı 9 gün olacak mı?” diye merak ediyor. Bayram bu yıl 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor ve 4 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor. Hafta içi günlerine denk gelmesiyle birlikte vatandaşlarda bayram tatili hesapları da başladı. 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri idari izne dahil edilirse bayram tatili 9 gün olacak. Eğer bu süreler idari izinden sayılmazsa 2 gün yıllık izin kullanılıp hafta sonları da birleştirilirse 9 gün tatil yapmak mümkün olacak.

BİLİM KURULU’NUN MASKE KARARI BEKLENİYOR

iStock-1263953413

Bu yılki Ramazan Bayramı, iki yıl sonra sokağa çıkma yasaklarının gölgesinden kurtulacak. Pandemi önlemleriyle geçtiğimiz yıllarda durgun olan sektör için kritik öneme sahip karar 27 Nisan Çarşamba günü gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "En önemli toplantı olacak" diyerek işaret ettiği Bilim Kurulu toplantısında okullarda, toplu taşıma alanlarında ve bazı kapalı yerlerde devam eden maske zorunluluğunun kalkması bekleniyor.

VATANDAŞ TATİLDEN VAZGEÇMEDİ

iStock-1154728449

Yüksek fiyatlara rağmen tatilden vazgeçmeyen vatandaşların bu bayram tatilinde 15 milyar TL’lik ekonomi oluşturacağı bekleniyor. Konuya ilişkin Habertürk TV’de açıklamalarda bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve bölge turizmcilerinden Soner Bacaksız, “Fiyatlarda geçen seneye oranlar yüzde 50 artış oldu. Rezervasyon rakamlarına baktığımızda bu sene geçtiğimiz yıla göre yüzde 60-70 daha üzerinde. Ramazanın son haftasına girdiğimizde tatil rezervasyonlarının daha da artacağını bekliyoruz. Ve otellerdeki doluluk oranlarının da yüzde 100’lere yaklaşmasını bekliyoruz. Rakamsal olarak bakıldığında Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki otellerde iki kişilik bir gece konaklama bedeli 2 bin liradan başlayarak 45-50 bin liraya kadar çıkıyor. Herkesin ekonomisine ve bütçesine göre tatil imkanı bulunuyor. Ulaşımla beraber en mütevazi 5 günlük tatil 20 bin lira diyebiliriz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

RUS TURİSTE CHARTER ÇÖZÜMÜ

iStock-1305828428

Bayram sonrası gelen yaz sezonu için öngörülerini paylaşan Soner Bacaksız, “Otellerdeki fiyat artışı dış pazardaki talebe ve yoğunluğa bağlı. Şu an bir savaş var. Bu krizin biraz sadeleşmesi gerekiyor. Bu durum netlik kazandığında yabancı turistlerin gösterdiği rağbet ve ilgiye göre fiyatlarda biraz gevşeme olabilir. Doluluk oranına göre fiyat değişebilir. İç turizm hareketliliği her geçen sene artarak devam ediyor. Şu an yurt dışı piyasası ile alakalı belirsizlik var. Ama yavaş yavaş sadeleşmeye doğru ilerliyor. Özellikle Alman ve İngiliz misafirlerin yavaş yavaş ülkemize geldiklerini gözlemliyoruz. Önümüzdeki dönemde Rusya’dan da misafirlerin gelmesini bekliyoruz. Şu an orada bir ulaşım sorunu var. Bazı havayolu şirketlerinin charter uçuşu planlama girişimleri var. Ulaşımla ilgili imkanlar arttıkça Rusya’dan da misafirlerin gelmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Turizm sektöründen kötü haber: Rezervasyon akışı yavaşladıTurizm sektöründen kötü haber: Rezervasyon akışı yavaşladı
En düşük maaş 8.662 TL olacak! En düşük maaş 8.662 TL olacak!
Altın fiyatları 5 haftanın zirvesinde! Altın fiyatları 5 haftanın zirvesinde!
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu, "Yapın da göreyim" demişti! Böyle basıldılar

Bakan Soylu, "Yapın da göreyim" demişti! Böyle basıldılar

Memurları taşıyan otobüste patlama!

Memurları taşıyan otobüste patlama!

İslam Memiş'in dolar tahminin ses getirecek!

İslam Memiş'in dolar tahminin ses getirecek!

Konutta büyük oyun! Akıllara durgunluk verdiler! Lüks mekanlar, yatlar...

Konutta büyük oyun! Akıllara durgunluk verdiler! Lüks mekanlar, yatlar...

Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...

Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...

Erdoğan'dan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili açıklama!

Erdoğan'dan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili açıklama!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çocuklarını can havliyle camdan aşağı attı!

Çocuklarını can havliyle camdan aşağı attı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gerçek olmadığını düşünüyorlar! “Fazla güzelim”

Gerçek olmadığını düşünüyorlar! “Fazla güzelim”

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.