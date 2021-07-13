FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Bakan tarihi duyurdu

Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Bakan tarihi duyurdu

13.07.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattının yüzde 60'ının tamamlandığını belirterek, "2022 sonunda 31,5 kilometrelik bu hattı halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz." dedi.

Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Bakan tarihi duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2 Tünel Açma Makinesi (TBM) Varış Töreni'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında, 4 bine yakın noktada devam eden projelerinden biri olan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattındaki çalışmalarda önemli bir ana tanıklık ettiklerini söyledi.

Olimpiyatköy istasyonundan 1 Mart'ta Halkalı durağı yönüne çalışmalarına başlayan 2 tünel açma makinesinin 5 bin 255 metrelik kazı yaparak M13 makas yapısına ulaştığını dile getiren Karaismailoğlu, İstanbul'u, tarihine, kültürüne yakışır biçimde dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için alt ve üst yapı yatırımlarını birer birer İstanbulluların hizmetine sunduklarını anlattı.

Karaismailoğlu, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı gibi tüm dünyanın gıpta ile baktığı mühendislik harikası, son teknoloji dev projelerle İstanbul'u bambaşka bir noktaya taşıdıklarını, bu dev projelerin yanı sıra kentin dört bir yanını modern raylı sistem ağları ile donattıklarını bildirdi.

İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz evcil hayvan odası 24 saat hizmet veriyorİstanbul Havalimanı'nda ücretsiz evcil hayvan odası 24 saat hizmet veriyor

Bakanlık olarak Marmaray ve Levent-Hisarüstü Metro Hattı ile birlikte İstanbul'da halkın hizmetine sundukları metroların toplam uzunluğunun 80 kilometreye ulaştığını aktaran Karaismailoğlu, toplam uzunluğu 91 kilometreye ulaşan 5 hatta ise yapım çalışmalarının 7 gün 24 saat esasıyla devam ettiği bilgisini verdi.

"ALTUNİZADE METROSU İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK"

Karaismailoğlu, söz konusu 5 hat dışında ihale işlemlerini tamamladıkları 4 kilometrelik Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistem Projesi'nin çok yakında temelini atacaklarının altını çizerek, "Ayrıca toplam uzunluğu 8,3 kilometre olan Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm projesinin inşai faaliyetlerine geçmek üzere adımlarımızı atıyoruz. Böylece, toplam uzunluğu 103,3 kilometreye ulaşan 7 projemiz tamamlandığında şu an 251 kilometre olan İstanbul'un raylı sistem ağının toplam uzunluğu, 2023'te 354,3 kilometreye yükselecek." diye konuştu.

"8 TÜNELDEN 2'Sİ TAMAMLANDI"

Bakan Karaismailoğlu, 31,5 kilometre uzunluğunda ve 8 istasyondan oluşan Halkalı-İstanbul Havalimanı projesi kapsamında kullanılan 8 tünel kazma makinasının ikisinin kazılarını tamamladığını, 6 makinenin kazılarına devam ettiğini söyledi.

Bugün itibarıyla toplam 62 bin 603 metrelik tünel işinin yüzde 70’ini (43 bin 763 metre) tamamladıklarını, 2022 Mart’ta tüm tünel kazı işlerini bitireceklerini dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Projemiz genelindeki tüm işleri dikkate aldığımızda genel ilerleme oranımız da yüzde 60’ı buldu. 2022 sonunda 31,5 kilometrelik bu hattı halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bakanlık olarak inşa ettiğimiz bu hat, hem halkımızın hem de uluslararası tüm misafirlerimizin trafikte zaman kaybetmeden ve konforla İstanbul Havalimanı başta olmak üzere İstanbul'umuzun önemli merkezlerine erişim imkanı sunacak. Yaptığımız fizibilite hesaplarına göre Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının tamamlanmasını takiben 20 yılda kara yolu bakım ve işletme kazancı, kaza kazancı, zaman kazancı ve hava kirliliği, iklim değişikliği, toprak ve su kirliliği gibi dışsal fayda kazancıyla 2 milyar 361 milyon avronun üzerinde kazanç elde edilecek."

Konuşma sonrası Bakan Karaismailoğlu'nun butonlara basmasıyla harekete geçen 2 tünel açma makinesi son bölümü de kırarak 5 bin 255 metrelik kazıyı tamamladı.

İşçilerin tünel kazma makinelerine Türk bayrağı asması alanda bulunanlardan alkış aldı.

Karaismailoğlu, alanda bulunan metro inşaatına ilişkin fotoğrafları inceleyerek, çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Bayram öncesi her yer doldu! Tatilcilere 'gelmeyin' çağrısı yapmaya başladılarBayram öncesi her yer doldu! Tatilcilere 'gelmeyin' çağrısı yapmaya başladılar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Sen kadınsın, yapamazsın" dediler, herkesi şaşaırttı"Sen kadınsın, yapamazsın" dediler, herkesi şaşaırttı
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
THY'nın yolcu sayısı 3.6 milyon olduTHY'nın yolcu sayısı 3.6 milyon oldu
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

Doğalgaz ve elektrik zamlarıyla ilgili eleştirilere cevap

Doğalgaz ve elektrik zamlarıyla ilgili eleştirilere cevap

İBB Meclisi minibüs esnafına destek teklifini gündeme aldı

İBB Meclisi minibüs esnafına destek teklifini gündeme aldı

TESK'ten ucuz akaryakıt uyarısı

TESK'ten ucuz akaryakıt uyarısı

5 yıldızlı otel icradan satışa çıkartıldı

5 yıldızlı otel icradan satışa çıkartıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yeni torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Yeni torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

30 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

30 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

Kamu işçilerine zam teklifi

Kamu işçilerine zam teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.