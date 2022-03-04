FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. Hayalinizdeki termal tatili gerçeğe dönüştürmenin 4 yolu

Hayalinizdeki termal tatili gerçeğe dönüştürmenin 4 yolu

04.03.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm olmazsa olmazların birleştiği bir tatil hayal edin… Masmavi suların yemyeşil bir atmosferle buluştuğu, kuş sesleriyle bütünleşmiş doğa ve daha fazlasıyla hem dinlenip hem de eğlenebileceğiniz rüya gibi bir termal tatili gerçeğe dönüştürmenin 4 yolunu sizler için listeledik.

Hayalinizdeki termal tatili gerçeğe dönüştürmenin 4 yolu

TATİLE GİDEN YOL MİDEMİZDEN GEÇİYOR

Dünya mutfaklarından seçkin lezzetlerin tadına bakabileceğiniz restoranlara tatilinizde yer açmaya ne dersiniz? Tatiliniz süresince dilediğiniz yiyecek ve içecekleri deneyimleme fırsatı bulurken, güne açık büfe kahvaltı ile leziz bir başlangıç yapabilir dilerseniz de geç kahvaltı ile güne “merhaba” diyebilirsiniz. Enfes lezzetlerin sunulduğu öğle yemeğinin ardından aperatifler, çay-kahve ve pasta servisiyle tatilinize tat katabilirsiniz. Akşam yemeğinde sunulan zengin lezzetler, gece çorba servisi ve geniş içecek menüsü kusursuz bir tatile giden yolda en önemli adım oluyor.

1920x1080-3

ALTERNATİFLERLE DOLU BİR TATİLDE SEÇİM YAPMAKTA ZORLANMAYIN

Sadece seçkin ve geniş menü seçeneği değil, size sunduğu farklı hizmetlerle de kendinizi her gün farklı bir atmosferde hissettiren oteller paha biçilemez, öyle değil mi? Pek çok bar seçeneği bulunan tesisler, tatilde renkli ve lezzetli içecekleri deneyimleme imkanı sunuyor. Dünya mutfaklarından seçilmiş özel menülerin özenle hazırlandığı restoran seçimleriyle kendinizi enfes lezzetlerin kollarına bırakırken tek endişeniz tatil sonunda aldığınız birkaç kilo olabilir.

1920x1080-2

HER YAŞTAN MİSAFİR İÇİN EĞLENCE DOLU BİR TATİL

Tatilinizde her yaştan misafire hitap eden ve etkinlik dolu bir tatil geçirmenize olanak sağlayan oteller, özellikle çocuklu ailelerinin tercihinde önemli rol oynuyor. Bu otellerde; doğa ile baş başa kalıp keyifli yürüyüşler ya da spor yapabilir, açık ve kapalı yüzme havuzlarının, tenis kortlarının, su sporlarının tadını dilediğiniz zaman çıkarabilirsiniz.

1920x1080-6

Çocukların da aklından silinmeyecek bir tatil hayal edenler için; çocuk kulübü, özel plaj, güneşlenme platformları, havuzlar ve kaydıraklar ile yazın en eğlenceli anları sizi ve ailenizi bekliyor.

1920x1080-4

YILIN TÜM YORGUNLUĞUNU SPA SEÇENEKLERİ İLE GERİDE BIRAKIN

Biraz da yılın tüm yorgunluğundan arınıp hem ruhen hem de bedenen tazelenmek ister misiniz? Uzak Doğu’dan gelen uzman masaj ekibi, hamam ve kese keyfini yaşayabileceğiniz Türk hamamı, sauna, buhar odası gibi alternatifler sunan oteller, kendinizi yenilenmiş hissedeceğiniz unutulmaz bir termal tatil deneyimi yaşatıyor.

1920x1080-5

Tüm bunlar ve daha fazlasını deneyimleyebileceğiniz bir tatil, ETS ile Grand Yazıcı Club Thermal Hotel’de sizi bekliyor.

Hayalinizi gerçeğe dönüştürmek için ETS’nin erken rezervasyon fırsatları ile yerinizi ayırtabilir ve benzersiz bir tatile doğru yola çıkabilirsiniz.

İçerik Sonu Markalı Görsel

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı!Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı!
Bakanlık taklit veya hileli 559 ürünü açıkladıBakanlık taklit veya hileli 559 ürünü açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin'den tüm dünyaya "normalleşme" çağrısı

Putin'den tüm dünyaya "normalleşme" çağrısı

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 9'uncu gün! Üçüncü tur görüşmeleri için tarih verildi

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 9'uncu gün! Üçüncü tur görüşmeleri için tarih verildi

Evi olanları ilgilendiren önemli gelişme! Mart ayı sonuna kadar ödenecek, en az 7 bin TL...

Evi olanları ilgilendiren önemli gelişme! Mart ayı sonuna kadar ödenecek, en az 7 bin TL...

Vatandaşa önemli uyarı! E-Devlet'e girip mutlaka güncelleyin

Vatandaşa önemli uyarı! E-Devlet'e girip mutlaka güncelleyin

Fitre miktarları belli oldu!

Fitre miktarları belli oldu!

Yatırım Gurusu Mark Mobius'dan dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması

Yatırım Gurusu Mark Mobius'dan dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kadınların en büyük kâbusu: İlk ilişki denemesinde ortaya çıkıyor

Kadınların en büyük kâbusu: İlk ilişki denemesinde ortaya çıkıyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Rus işgalini TikTok paylaşımıyla gösterdi! "Hayat böyle mi..."

Rus işgalini TikTok paylaşımıyla gösterdi! "Hayat böyle mi..."

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Diğer Haberler

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Rusya-Ukrayna krizi turizm sektörünü nasıl etkiledi?

Rusya-Ukrayna krizi turizm sektörünü nasıl etkiledi?

Rezervasyonlar durdu! Rusya-Ukrayna krizi turizm sektörüne büyük darbe vurabilir

Rezervasyonlar durdu! Turizm sektörüne büyük darbe gelebilir

Turist sayısında büyük artış! Yüzde 151 yükseldi

Büyük artış! Yüzde 151 yükseldi

Birbiri ardına gelen zamlar onları da vurdu! Yerli turiste yüzde 100 zam

Gelen zamlar onları da vurdu! Yüzde 100 artış

Pegasus’tan cezasız bilet değişikliği açıklaması! 31 Aralık'ta sona eriyor

Cezasız bilet değişikliği açıklaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.