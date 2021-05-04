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İç Anadolu'nun plajına 2 milyon TL'lik yatırım!

04.05.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Özel İdaresi ile Ahiler Kalkınma Ajansı arasında Savcılı Plajı Düzenlemesi Projesine destek protokolü imzalanması bölge halkında heyecana ve istihdama yönelik umut oluşturdu.

İç Anadolu'nun plajına 2 milyon TL'lik yatırım!

Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyünde bulunan ve İl Özel İdaresince çevre düzenlemesi yürütülen Savcılı Plajı Düzenleme Projesine AHİKA tarafından 2 milyon 170 bin lira destek verilecek. Bölgede hazırlanacak proje ile mesire alanı, çocuk oyun parkları, kafe ve restoranlar, mescit, kamelyalar, yürüyüş yolu ve otopark gibi bölümler yer alacak.

İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Bölgede gençlerin beklediği ise yatırımla birlikte istihdam kapısının açılıyor olması. Bölge sakinlerinden Cuma Yiğit, köyde gençlere istihdam oluşturması beklenen projenin büyük bir imkan olduğunu bölgede bulunan esnafında yapılacak projeden faydalanabileceğini belirtti.

savcılı plajı

Kırşehir’e 65, Kırıkkale’ye 80 ve Ankara’ya 140 kilometre uzaklıkta bulunan Savcılı Plajı, mevsimsel ilgileri de yüksek olan bir bölge ve 3 kilometre sahiliyle Akdeniz bölgesini aratmayan görsel bir güzelliğe de sahip.

Kaynak: İHA

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